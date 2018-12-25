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    Журналист Егоров: Слуцкий не хочет работать в АЕК

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в АЕК.

    «По моей информации, АЕК хочет, хочет и очень хочет, но не видит взаимности. Леонид Викторович отправляет к агенту, что на данном этапе означает – нет. Вероятно, Слуцкий рассматривает иной/ые варианты в Европе – либо уже реальные, либо потенциальные», – написал в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • 30 ноября Слуцкий покинул «Витесс».
    • По информации Sportime, АЕК предлагает россиянину контракт до лета 2021 года.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Журналист-инсайдер. Например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - почти 6,5 тысячи подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12892

      bset 15 минут назад

      Лучше в Россию, чем в Грецию)

      0
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      Рейтинг: +3100

      InterMilLano1908 1 час назад

      ПСВ там вроде место щас будет, что в Халле что в Витессе ушли лидеры и игры нет... В Халле продали Робертсона в Ливер и травмировался Эрнандес на замены положили куй, в Витессе так вообще пол команды ушло и главная потеря Эдегор, а взамен по набрали хлам. Ему бы в стабильный клуб и все будет чики пуки

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