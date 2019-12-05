Журналист Егоров: Слуцкий не хочет работать в АЕК

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в АЕК.

«По моей информации, АЕК хочет, хочет и очень хочет, но не видит взаимности. Леонид Викторович отправляет к агенту, что на данном этапе означает – нет. Вероятно, Слуцкий рассматривает иной/ые варианты в Европе – либо уже реальные, либо потенциальные», – написал в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.