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Журналист Егоров: Слуцкий не хочет работать в АЕК

5 декабря 2019, 21:31
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в АЕК.

«По моей информации, АЕК хочет, хочет и очень хочет, но не видит взаимности. Леонид Викторович отправляет к агенту, что на данном этапе означает – нет. Вероятно, Слуцкий рассматривает иной/ые варианты в Европе – либо уже реальные, либо потенциальные», – написал в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • 30 ноября Слуцкий покинул «Витесс».
  • По информации Sportime, АЕК предлагает россиянину контракт до лета 2021 года.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

Журналист-инсайдер. Например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - почти 6,5 тысячи подписчиков.

Греция. Суперлига АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1575570991
ПСВ там вроде место щас будет, что в Халле что в Витессе ушли лидеры и игры нет... В Халле продали Робертсона в Ливер и травмировался Эрнандес на замены положили куй, в Витессе так вообще пол команды ушло и главная потеря Эдегор, а взамен по набрали хлам. Ему бы в стабильный клуб и все будет чики пуки
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bset
1575574274
Лучше в Россию, чем в Грецию)
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TOL47
1575581036
Вперед в Сочи!
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житель СПб
1576401525
Я Слуцкого хорошо понимаю - он порядочный человек, и бросаться даже в хороший клуб (лучше Витесса!) в состоянии психологического истощения не стал. Пусть отдохнет. А клубу нужно было быстрое решение, пожарное исправление ситуации. Каррера взялся, молодец, пока все у него хорошо.
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