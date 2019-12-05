Журналист Егоров: Слуцкий не хочет работать в АЕК

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не заинтересован в работе в АЕК.
«По моей информации, АЕК хочет, хочет и очень хочет, но не видит взаимности. Леонид Викторович отправляет к агенту, что на данном этапе означает – нет. Вероятно, Слуцкий рассматривает иной/ые варианты в Европе – либо уже реальные, либо потенциальные», – написал в своем телеграм-канале обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- 30 ноября Слуцкий покинул «Витесс».
- По информации Sportime, АЕК предлагает россиянину контракт до лета 2021 года.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Журналист-инсайдер. Например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - почти 6,5 тысячи подписчиков.