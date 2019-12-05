Sportime: Слуцкий встретился с техническим директором АЕКа. Тренеру понравился проект клуба

Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел встречу с техническим директором АЕКа Ильей Ивичем.

Слуцкому понравился предложенный клубом проект, сообщает Sportime.gr. Тренеру предложили контракт до лета 2021 года. Слуцкий, у которого также есть предложения из России, взял паузу на раздумье.

После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу .

в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера . В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.

Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»