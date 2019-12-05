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  • Sportime: Слуцкий встретился с техническим директором АЕКа. Тренеру понравился проект клуба

Sportime: Слуцкий встретился с техническим директором АЕКа. Тренеру понравился проект клуба

5 декабря 2019, 17:23
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Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел встречу с техническим директором АЕКа Ильей Ивичем.

Слуцкому понравился предложенный клубом проект, сообщает Sportime.gr. Тренеру предложили контракт до лета 2021 года. Слуцкий, у которого также есть предложения из России, взял паузу на раздумье.

  • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
  • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
  • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

Источник: Sportime

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Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Витесс АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Борис23
1575571112
В Россию ещё успеешь вернуться, набирайся опыта за границей, может в будущем сборную придётся тренировать.
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fhnv
1575575908
Слуцкий! Ты свалил ,а Хонду оставил! Он же пошел в ВИТЕС только из=за тебя!
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