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    Sportime: Слуцкий встретился с техническим директором АЕКа. Тренеру понравился проект клуба

    Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провел встречу с техническим директором АЕКа Ильей Ивичем.

    Слуцкому понравился предложенный клубом проект, сообщает Sportime.gr. Тренеру предложили контракт до лета 2021 года. Слуцкий, у которого также есть предложения из России, взял паузу на раздумье.

    • После отставки Мигеля Кардозы в конце августа с АЕКом работает исполняющий обязанности главного тренера Николаос Костеноглу.
    • В трех последних матчах при нем бронзовый призeр прошлого сезона чемпионата Греции набрал одно очко.
    • Последним место работы Слуцкого был голландский «Витесс», откуда россиянин ушел в ноябре после серии из четырех поражений подряд в Эредивизие.

    Журналист Карпов: «АЕК провел первый раунд переговоров со Слуцким»

    Источник: Sportime

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