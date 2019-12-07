Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Он близок к подписанию контракта с местным АЕКом.
Как пишет Onsports, соглашение заключат завтра, 8-го декабря. Презентация Карреры состоится 10-го числа, во вторник. Контракт будет рассчитан на два года.
- Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
- После ухода из московской команды он нигде не работал.
Источник: Onsports
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