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  • Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

7 декабря 2019, 18:58
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Он близок к подписанию контракта с местным АЕКом.

Как пишет Onsports, соглашение заключат завтра, 8-го декабря. Презентация Карреры состоится 10-го числа, во вторник. Контракт будет рассчитан на два года.

  • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
  • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
  • После ухода из московской команды он нигде не работал.

Источник: Onsports

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Греция. Суперлига Италия. Серия А АЕК Каррера Массимо
Комментарии (1)
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RotBerg
1575736055
После Спартака все идут на повышение! Поздравим Массимо!
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