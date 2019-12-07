Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Он близок к подписанию контракта с местным АЕКом.

Как пишет Onsports, соглашение заключат завтра, 8-го декабря. Презентация Карреры состоится 10-го числа, во вторник. Контракт будет рассчитан на два года.