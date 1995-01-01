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    Onsports: Каррера завтра подпишет контракт с АЕКом, презентация – на следующей неделе

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Он близок к подписанию контракта с местным АЕКом.

    Как пишет Onsports, соглашение заключат завтра, 8-го декабря. Презентация Карреры состоится 10-го числа, во вторник. Контракт будет рассчитан на два года.

    • Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого.
    • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
    • После ухода из московской команды он нигде не работал.

    Источник: Onsports

    Греческое спортивное издание. Аудитория в твиттере - более 13-и тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3398

      RotBerg 21 минуту назад

      После Спартака все идут на повышение! Поздравим Массимо!

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