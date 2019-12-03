Директор «Витесса»: «После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться»

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал назначение наставника «молодежки» Джозефа Остинга исполняющим обязанности главного тренера первой команды.

«После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться. Мы сначала изучили те возможности, которые доступны внутри клуба. Мы разговаривали с разными тренерами, в том числе, конечно, с Эдвардом Стюрингом.

В прошлом он несколько раз занимал должность временного тренера, но он сообщил, что не хочет снова занимать временную должность, чтобы сконцентрироваться на работе в академии.

Джозеф – опытный тренер, он знает, что требуется от игроков на этом уровне», – приводит слова Аллаха пресс-служба «Витесса».

Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.

«Витесс» в Эредивизие идет девятым.

Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»



