Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Витесса»: «После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться»

Директор «Витесса»: «После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться»

3 декабря 2019, 12:57
2

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал назначение наставника «молодежки» Джозефа Остинга исполняющим обязанности главного тренера первой команды.

«После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться. Мы сначала изучили те возможности, которые доступны внутри клуба. Мы разговаривали с разными тренерами, в том числе, конечно, с Эдвардом Стюрингом.

В прошлом он несколько раз занимал должность временного тренера, но он сообщил, что не хочет снова занимать временную должность, чтобы сконцентрироваться на работе в академии.

Джозеф – опытный тренер, он знает, что требуется от игроков на этом уровне», – приводит слова Аллаха пресс-служба «Витесса».

  • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
  • «Витесс» в Эредивизие идет девятым.

Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»


Источник: Официальный сайт «Витесса»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1575370764
...он знает, что требуется от игроков на этом уровне», – приводит слова Аллаха пресс-служба "Витесса". Вчитайтесь ещё раз повнимательней! Не поняли? Тогда ещё раз
Ответить
Из Твери Леха
1575389606
Че тут непонятного. Евреи и мусульмане на одном месте с трудом уживаются.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+