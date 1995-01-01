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    Директор «Витесса»: «После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться»

    Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал назначение наставника «молодежки» Джозефа Остинга исполняющим обязанности главного тренера первой команды.

    «После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться. Мы сначала изучили те возможности, которые доступны внутри клуба. Мы разговаривали с разными тренерами, в том числе, конечно, с Эдвардом Стюрингом.

    В прошлом он несколько раз занимал должность временного тренера, но он сообщил, что не хочет снова занимать временную должность, чтобы сконцентрироваться на работе в академии.

    Джозеф – опытный тренер, он знает, что требуется от игроков на этом уровне», – приводит слова Аллаха пресс-служба «Витесса».

    • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
    • «Витесс» в Эредивизие идет девятым.

    Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»


    Источник: Официальный сайт «Витесса»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +930

      Давид59 40 минут назад

      ...он знает, что требуется от игроков на этом уровне», – приводит слова Аллаха пресс-служба "Витесса". Вчитайтесь ещё раз повнимательней! Не поняли? Тогда ещё раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1805

      Борат 1 час назад

      берёз бы оставил, дал бы им шанс))))

      0
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