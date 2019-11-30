Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»

«Витесс» удовлетворил отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покинули тренеры братья Березуцкие и Олег Яровинский.

Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин».

Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.

«Витесс» в Эредивизие идет шестым.

«Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды