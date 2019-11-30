Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»

«Витесс» удовлетворил отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покинули тренеры братья Березуцкие и Олег Яровинский.
Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин».
- Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
- «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
- «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.
В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды
Источник: твиттер «Витесса»