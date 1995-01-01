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    Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»

    «Витесс» удовлетворил отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покинули тренеры братья Березуцкие и Олег Яровинский.

    Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин».

    • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
    • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
    • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

    В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

    Источник: твиттер «Витесса»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1148

      Decorhome 38 минут назад

      Леонид Викторович не чему переживать. Вы достойны большего.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      aaaaahhhh 50 минут назад

      Кони всем табуном покинули территорию Королевства Нидерланды!:))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      solodealer 51 минуту назад

      ПЕРЕВОЖУ НА РУССКИЙ:
      ВЫПЕРЛИ!

      0
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      Рейтинг: +15003

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Болельщики Динамо, примите соболезнования.

      0
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      Рейтинг: +11473

      sssrspartak 56 минут назад

      хотел что то написать!но никого ни хочу обидеть!в последнем туре цска и локо похоже в пролете!зенит с краснодаром сделайте все возможное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      Decorhome 1 час назад

      Со всей своей командой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10611

      vladimir-7 1 час назад

      Раз так оперативно Слуцкий, Березуцские и Яровинский покидают Витесс, то значит переговоры, в частности, с Динамо были проведены
      до решения и подачи ими заявления об отставке.

      1
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      Рейтинг: +72

      elessar arnor 1 час назад

      пишем клубы, где хозяин россиянин

      1
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      Рейтинг: +911

      solodealer > elessar arnor 50 минут назад

      БОРНМУТ))

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      Рейтинг: +72

      elessar arnor > solodealer 46 минут назад

      там пока все норм, когда Хау покинет клуб, там то Леня за яички руководства и вцепится, и все, место его

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      Рейтинг: +1789

      Борат 1 час назад

      По ходу березуцкие виноваты.
      Без них вроде Леонид нормально рулил.

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      Рейтинг: +11473

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      дурак ты парень!лучше иди в школу!а ваще то ты и там и здесь просто ноль!

      4
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      Рейтинг: +3140

      woyser 1 час назад

      Солупились! Не получился из Лёни Петя.

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