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  • Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»

Официально: Слуцкий, Березуцкие, Яровинский покинули «Витесс»

30 ноября 2019, 17:11
21

«Витесс» удовлетворил отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покинули тренеры братья Березуцкие и Олег Яровинский.

Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин».

  • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
  • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
  • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

Источник: твиттер «Витесса»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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woyser
1575123925
Солупились! Не получился из Лёни Петя.
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vladimir-7
1575125285
Раз так оперативно Слуцкий, Березуцские и Яровинский покидают Витесс, то значит переговоры, в частности, с Динамо были проведены до решения и подачи ими заявления об отставке.
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DOCTOR PENALTY
1575126215
Болельщики Динамо, примите соболезнования.
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aaaaahhhh
1575126337
Кони всем табуном покинули территорию Королевства Нидерланды!:))))
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Decorhome
1575127037
Леонид Викторович не чему переживать. Вы достойны большего.
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JTherry
1575129699
Слуцкий без работы не засидится...
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subbotaspartak
1575130205
Коня с возу...
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fhnv
1575132759
медвежонок едет домой
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vmonomah17
1575134999
Леня, главное не едедь обратно в болото рпл. Пробуй в европе, в отличие от остальных сыкливык топ-тренеров по меркам рпл.
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general.lizyukov
1575149743
Если только за "Динамо" взяться, у ВТБ бабла хватает, главное, чтоб дали пару лет на перестройку и не вмешивались. Иначе совсем бессмысленно.
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