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    Алисон стал первым обладателем трофея Яшина

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал лучшим вратарем 2019 года по версии журнала France Football.

    Бразильский голкипер первым получил трофей имени Льва Яшина.

    В голосовании победитель номинации опередил Войцеха Щесны («Ювентус»), Андре Онану («Аякс»), Мануэля Нойера («Бавария»), Марка-Андре тер Стегена («Барселона»), Яна Облака («Атлетико»), Самира Хандановича («Интер»), Кепу Аррисабалагу («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Эдерсона («Манчестер Сити»).

    • В 2019 году Алисон выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки.
    • В розыгрыше АПЛ сезона-2018/19 он сохранил свои ворота в неприкосновенности в 21 матче из 38.

    Источник: «Бомбардир»

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