Алисон стал первым обладателем трофея Яшина

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал лучшим вратарем 2019 года по версии журнала France Football.

Бразильский голкипер первым получил трофей имени Льва Яшина.

В голосовании победитель номинации опередил Войцеха Щесны («Ювентус»), Андре Онану («Аякс»), Мануэля Нойера («Бавария»), Марка-Андре тер Стегена («Барселона»), Яна Облака («Атлетико»), Самира Хандановича («Интер»), Кепу Аррисабалагу («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Эдерсона («Манчестер Сити»).