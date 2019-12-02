Алисон стал первым обладателем трофея Яшина

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал лучшим вратарем 2019 года по версии журнала France Football.
Бразильский голкипер первым получил трофей имени Льва Яшина.
В голосовании победитель номинации опередил Войцеха Щесны («Ювентус»), Андре Онану («Аякс»), Мануэля Нойера («Бавария»), Марка-Андре тер Стегена («Барселона»), Яна Облака («Атлетико»), Самира Хандановича («Интер»), Кепу Аррисабалагу («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Эдерсона («Манчестер Сити»).
- В 2019 году Алисон выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки.
- В розыгрыше АПЛ сезона-2018/19 он сохранил свои ворота в неприкосновенности в 21 матче из 38.
Источник: «Бомбардир»