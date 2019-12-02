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Алисон стал первым обладателем трофея Яшина

2 декабря 2019, 23:04
17

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал лучшим вратарем 2019 года по версии журнала France Football.

Бразильский голкипер первым получил трофей имени Льва Яшина.

В голосовании победитель номинации опередил Войцеха Щесны («Ювентус»), Андре Онану («Аякс»), Мануэля Нойера («Бавария»), Марка-Андре тер Стегена («Барселона»), Яна Облака («Атлетико»), Самира Хандановича («Интер»), Кепу Аррисабалагу («Челси»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Эдерсона («Манчестер Сити»).

  • В 2019 году Алисон выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки.
  • В розыгрыше АПЛ сезона-2018/19 он сохранил свои ворота в неприкосновенности в 21 матче из 38.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Алиссон
Комментарии (17)
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Черкизовский Кот
1575317292
Абсолютно заслужил. Объективно лучший кипер.
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Plyash
1575318290
Алисон,тебе выпала честь быть первым обладателем этого приза.Ты действительно лучший.
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Nikita Suarez
1575319404
YNWA
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Из Твери Леха
1575319730
Этот трофей ввели из-за того, что вратарь теперь не может золотой мяч получить?
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Cules2013
1575320025
занятный список. Это типа Щесны набрал больше голосов, чем Нойер, Облак и тер Штеген?, или это рандомный порядок имён?
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alex1951
1575320090
Быть Первым почетно..... А вот ,вопрос на засыпку, он хоть про Яшина что то знает?
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Томик
1575320535
Теперь ждите "лучший центральный защитник", "лучший левый вингер", "лучший правый латераль", "лучший афроамериканский инсайд", "лучший Бакаев" - там ещё много номинаций.
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poliakovromanuil
1575331157
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- http://miorez.2sms.ru
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Stavropolets
1575345084
Приятно что приз в честь нашего вратаря. И он является номером один
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zigbert
1575366362
Правильное решение "Франс Футбол". Вратари заслужили этот приз.
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