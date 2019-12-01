Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

«Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?» – отметил Тедеско.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий сыграл рукой в собственной штрафной, когда выполнял подкат.

сыграл рукой в собственной штрафной, когда выполнял подкат. Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»