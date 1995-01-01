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    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

    «Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?» – отметил Тедеско.

    • Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий сыграл рукой в собственной штрафной, когда выполнял подкат.
    • Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии34
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      Рейтинг: +4035

      alp 12 минут назад

      ко ко ко )))) о своих пендалях чета молчит макаронник )

      1
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      Рейтинг: +1335

      upiter622 19 минут назад

      Обосрался ты тренеришка,не знаешь за что цепляться!Целый тайм тебе было отведено забить гол!

      3
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      Рейтинг: +1795

      Борат 19 минут назад

      У Тедески за 6 туров 8 очков.
      У кононова за 6 туров было 14!
      Вернулись править!!!
      Вот умора!!!’

      0
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      Рейтинг: +1795

      Борат 21 минуту назад

      У хряков такая же рука была нету одном матче с Зенитом и там пеналь не ставили!
      Умойся, хряк!

      1
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      Рейтинг: -35072

      пьяныйхоровод 22 минуты назад

      Как он мог видеть этот эпизод подробно ? Он был арбитром в поле ? Оператором системы ВАР ?

      2
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      Рейтинг: +4

      American-Patriot 25 минут назад

      Вы понимаете - вопрос в том, а как бы действовал судья случись подобное у противоположных ворот.

      0
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      Рейтинг: +3177

      Gek Dement > American-Patriot 15 минут назад

      В первом тайме рука была в штрафной Спартака и этот же судья так же посмотрев вар не поставил в них пенальти, хотя формальный повод был. Решения последовательные. Такое ощущение что тут часть людей видит только то что им удобно видеть.

      3
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      Рейтинг: +7946

      ufos73 > Gek Dement 3 минуты назад

      Одно дело случайное попадание, и другое умышленная игра рукой.

      0
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      Рейтинг: +1723

      Фан666 29 минут назад

      Это рпл чувак, тут тебе не европа

      0
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      Рейтинг: +12822

      bset 30 минут назад

      По тому повтору, что был в эфире, непонятно, был ли контакт. Мне показалось, что мяч в миллиметрах от руки крутился.

      2
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      Рейтинг: +1189

      Красный май 31 минуту назад

      Его Цорн не предупредил ни о чём. Интересно, из-за чего стычка произошла между Мельгарехой и Ананидзе. Ветеран не разглядел огня в глазах парагвайца?

      0
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      Рейтинг: +10447

      vka1970 32 минуты назад

      Бомжи, а я Вам об этом говорил, но каких отмазок только не услышал и был послан лечить глаза.Из отмазок была не рука, а нога.Мяч сам по себе остановился и лучшая отмазка это опорная (опорная Карл) Рука Ракицкого.К утру думаю отмазок будет больше.Даже выиграть по человечески и по правилам не могут.Надо врать, обманывать, обелять себя любимых и очернять других.Это по моему стало кредом баклан арены и их прихлебателей.

      3
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      Рейтинг: +5457

      ilichkadr > vka1970 25 минут назад

      Да, мяч сам по себе остановился у руки Ракитского, ранее отскочив от бедра. Ну, и..? Рука преградила путь мячу? Нет. Мяч отскочил от руки и изменил направление? Тоже нет.

      3
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      Рейтинг: +1158

      serhio80 > ilichkadr 15 минут назад

      Нет, ******* ответ) два пенальти не дали, гол с фолом засчитали, свисток в одну сторону весь матч) мешков судья, дисквалифированный Вилков на варе)

      -1
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      Рейтинг: +4035

      alp > vka1970 9 минут назад

      да что ты на этом моменте зациклился то? в ворота спартака надо было назначать 2 стопроцентных пендаля и не назначили.. а тут прямо как утопающие за соломинку хватаетесь... слаб спартак сейчас. не по зубам ему Зенит. это факт

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