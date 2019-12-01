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  • Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

1 декабря 2019, 22:17
120

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

«Хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?» – отметил Тедеско.

  • Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий сыграл рукой в собственной штрафной, когда выполнял подкат.
  • Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (120)
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Freyk
1575227591
Ну и Тедеско туда же. Лучше бы ответил на вопрос: твоя команда в большинстве 45 минут, с игры никак не забить было? Ладно бы не везло, но кроме этих хлипких недопенальти ничего ведь и не создали.
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vka1970
1575228753
Бомжи, а я Вам об этом говорил, но каких отмазок только не услышал и был послан лечить глаза.Из отмазок была не рука, а нога.Мяч сам по себе остановился и лучшая отмазка это опорная (опорная Карл) Рука Ракицкого.К утру думаю отмазок будет больше.Даже выиграть по человечески и по правилам не могут.Надо врать, обманывать, обелять себя любимых и очернять других.Это по моему стало кредом баклан арены и их прихлебателей.
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upiter622
1575229523
Обосрался ты тренеришка,не знаешь за что цепляться!Целый тайм тебе было отведено забить гол!
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alp
1575229965
ко ко ко )))) о своих пендалях чета молчит макаронник )
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ufos73
1575230732
Давно не было столь продажного чемпа, не понятно только почему тащат? Перед кем, и зачем, Дюков так выслужиться пытается? Перед Миллером или Путиным?...
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ArReal
1575234919
Такие золотые медали потом лучше не надевать...от них гавном пахнуть будет за 1000 км)))
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paracetamol
1575238894
Читай правила, клоун.
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DENZILLO-Спартак
1575265423
Чушь полная, мешок молодец- отсудил без вопросов- не стал ставить, чтобы не портить игру и т.к. 2 спорных момента у нас с рукой- тоже 2 пеналя потенциальных, захотел бы поставил! Теперь по факту- игры нет, моментов мало- играть целый тайм в большинстве и ничего не сделать- сами виноваты и сами клоуны! Стыдоба!
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SPbZenit12
1575273273
Болельщика Спартака можно определить по глазам на жопе
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Давид59
1575274363
Согласно мартовским поправкам IFAB (международной организации, устанавливающей правила игры в футбол), эпизод с Ракицким не считается нарушением. Сразу по двум причинам. 1. Мяч попал в руку украинцу от его же бедра. На это же обратил внимание Николай Левников после матча в студии «Матч ТВ». «Мяч вначале ударился в ногу Ракицкого, отскакивает, возможно – касается руки. Правила игры такие: это не является нарушением, если мяч касается руки игрока от тела (включая ногу)» 2. Мяч попал в опорную руку Ракицкого. Об этом тоже сказано в правилах. Если футболист в падении, а мяч касается опорной руки, которая при этом не используется так, чтобы увеличить размер тела, то нарушения нет.
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