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    Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «Мы проиграли, потому что в первом тайме играли не очень хорошо. Не было смелости, была нервозность. Хотели играть накоротке, было много касаний. Ключевой момент — пропущенный гол.

    Во втором тайме игра стала лучше, мы контролировали ее. Соперник потерял одного игрока, но и до удаления мы доминировали. Не было много моментов, так как не очень много открывались после передач.

    Знали, что защитники «Зенита» сильно играют при навесах. Мы заслужили это поражение. Во втором тайме было больше владения, но мы забывали о навесах. «Зенит» заслужил победу. Противник выиграл абсолютно заслуженно. «Зенит» борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф», – отметил Тедеско.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +712

      Серж 69 35 минут назад

      Да,хотелось бы,чтобы Зенит вышел дальше,и весной бы играл.Да вот только,не лучше бы ему в ЛЕ оказаться?Для многих это,возможно,и звучит кощунственно,но ведь для всех наших клубов выход из группы в ЛЧ-это потолок.Только Цска,если не ошибаюсь,как то преодолел барьер 1/8 финала,когда обыграл Севилью,да и то,она тогда так сильна не была,как позже,когда выиграла подряд три кубка ЛЕ,ну а в 1/4 был Интер и армейцы сошли с дистанции.Играть придётся с победителем группы,ну а там,понятно,кто может попасться..Да престиж,да надо ставить максимальные цели,но ведь исход будет уже заранее предопределён,а хорошо ли это?В ЛЕ Зенит может набрать гораздо больше так нужных для России очков,урожай которых в этом сезоне совсем не богатый.

      0
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      Рейтинг: +380

      andruhs 49 минут назад

      Мужики, а что нажать, чтобы "плюс" Тедеско поставить?

      2
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      Рейтинг: +55

      stop 58 минут назад

      Вот слова мужика !!!

      2
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      Рейтинг: +5457

      ilichkadr 1 час назад

      Ещё пару подобных комментариев и свинарня смешает тебя с собственным говном.

      3
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      Рейтинг: +4302

      paracetamol 1 час назад

      Зенитовцы играли в меньшинстве и посмеивались над потугами команды ПФЛ.

      3
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      Рейтинг: +635

      Sky Spartak 1 час назад

      При игре в большенстве не было никакой мысли.... одни навесы.. просто катастрофа...

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      Рейтинг: +203

      житель СПб > Sky Spartak 1 час назад

      Да хорошая у вас команда - но нет стабильной последовательной НАИГРАННОЙ игры. Эх, вспоминаю Спартак времени моей юности! И еще: болельщики Спартака, ну, пожалуйста, скажите кто-нибудь Тедеско, что у нас так вести себя во время матча не принято!

      2
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      Рейтинг: +244

      ZEVS71 1 час назад

      ФНЛ вас ждет! Правильной дорогой идете!!!

      2
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      Рейтинг: +3307

      RotBerg 1 час назад

      Местная армия красно белых гавномесов с тобой не согласна, мистер Тедеско.

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