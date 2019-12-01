Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Мы проиграли, потому что в первом тайме играли не очень хорошо. Не было смелости, была нервозность. Хотели играть накоротке, было много касаний. Ключевой момент — пропущенный гол.

Во втором тайме игра стала лучше, мы контролировали ее. Соперник потерял одного игрока, но и до удаления мы доминировали. Не было много моментов, так как не очень много открывались после передач.

Знали, что защитники «Зенита» сильно играют при навесах. Мы заслужили это поражение. Во втором тайме было больше владения, но мы забывали о навесах. «Зенит» заслужил победу. Противник выиграл абсолютно заслуженно. «Зенит» борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф», – отметил Тедеско.

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