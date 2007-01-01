Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Да,хотелось бы,чтобы Зенит вышел дальше,и весной бы играл.Да вот только,не лучше бы ему в ЛЕ оказаться?Для многих это,возможно,и звучит кощунственно,но ведь для всех наших клубов выход из группы в ЛЧ-это потолок.Только Цска,если не ошибаюсь,как то преодолел барьер 1/8 финала,когда обыграл Севилью,да и то,она тогда так сильна не была,как позже,когда выиграла подряд три кубка ЛЕ,ну а в 1/4 был Интер и армейцы сошли с дистанции.Играть придётся с победителем группы,ну а там,понятно,кто может попасться..Да престиж,да надо ставить максимальные цели,но ведь исход будет уже заранее предопределён,а хорошо ли это?В ЛЕ Зенит может набрать гораздо больше так нужных для России очков,урожай которых в этом сезоне совсем не богатый.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Мы проиграли, потому что в первом тайме играли не очень хорошо. Не было смелости, была нервозность. Хотели играть накоротке, было много касаний. Ключевой момент — пропущенный гол.
Во втором тайме игра стала лучше, мы контролировали ее. Соперник потерял одного игрока, но и до удаления мы доминировали. Не было много моментов, так как не очень много открывались после передач.
Знали, что защитники «Зенита» сильно играют при навесах. Мы заслужили это поражение. Во втором тайме было больше владения, но мы забывали о навесах. «Зенит» заслужил победу. Противник выиграл абсолютно заслуженно. «Зенит» борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф», – отметил Тедеско.
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