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  • Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

1 декабря 2019, 21:53
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Мы проиграли, потому что в первом тайме играли не очень хорошо. Не было смелости, была нервозность. Хотели играть накоротке, было много касаний. Ключевой момент — пропущенный гол.

Во втором тайме игра стала лучше, мы контролировали ее. Соперник потерял одного игрока, но и до удаления мы доминировали. Не было много моментов, так как не очень много открывались после передач.

Знали, что защитники «Зенита» сильно играют при навесах. Мы заслужили это поражение. Во втором тайме было больше владения, но мы забывали о навесах. «Зенит» заслужил победу. Противник выиграл абсолютно заслуженно. «Зенит» борется за 1/8 финала Лиги чемпионов. Я считаю, что он заслуживает выхода в плей-офф», – отметил Тедеско.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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RotBerg
1575225606
Местная армия красно белых гавномесов с тобой не согласна, мистер Тедеско.
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ZEVS71
1575225830
ФНЛ вас ждет! Правильной дорогой идете!!!
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Sky Spartak
1575226075
При игре в большенстве не было никакой мысли.... одни навесы.. просто катастрофа...
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paracetamol
1575226665
Зенитовцы играли в меньшинстве и посмеивались над потугами команды ПФЛ.
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ilichkadr
1575226791
Ещё пару подобных комментариев и свинарня смешает тебя с собственным говном.
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stop
1575227166
Вот слова мужика !!!
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andruhs
1575227734
Мужики, а что нажать, чтобы "плюс" Тедеско поставить?
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Серж 69
1575228554
Да,хотелось бы,чтобы Зенит вышел дальше,и весной бы играл.Да вот только,не лучше бы ему в ЛЕ оказаться?Для многих это,возможно,и звучит кощунственно,но ведь для всех наших клубов выход из группы в ЛЧ-это потолок.Только Цска,если не ошибаюсь,как то преодолел барьер 1/8 финала,когда обыграл Севилью,да и то,она тогда так сильна не была,как позже,когда выиграла подряд три кубка ЛЕ,ну а в 1/4 был Интер и армейцы сошли с дистанции.Играть придётся с победителем группы,ну а там,понятно,кто может попасться..Да престиж,да надо ставить максимальные цели,но ведь исход будет уже заранее предопределён,а хорошо ли это?В ЛЕ Зенит может набрать гораздо больше так нужных для России очков,урожай которых в этом сезоне совсем не богатый.
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knikos
1575234140
Я чего-то не понял , то Тедеско говорит "про чистейший пенальти ,как мол в футбол играть " , то это вот заявление . Когда он врёт и когда говорит правду ?
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borodinaleksandrkic
1575252256
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
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