Капитан «Витесса» Линссен: «Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое»

Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал уход со своего поста главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Я тронут. Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство.

Слуцкий – человек моего сердца. Он попрощался с нами очень аккуратно, но при этом шикарно. Леонид поблагодарил нас за всe и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», – сказал Линссен.

Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.

Команда потерпела пять поражений подряд в голландском чемпионате.

Руководство клуба пока не утвердило увольнение 48-летнего специалиста.

«Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»