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    Капитан «Витесса» Линссен: «Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое»

    Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал уход со своего поста главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Я тронут. Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство.

    Слуцкий – человек моего сердца. Он попрощался с нами очень аккуратно, но при этом шикарно. Леонид поблагодарил нас за всe и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», – сказал Линссен.

    • Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
    • Команда потерпела пять поражений подряд в голландском чемпионате.
    • Руководство клуба пока не утвердило увольнение 48-летнего специалиста.

    «Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

    Источник: FOX Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6299

      mihail200606 6 минут назад

      Ну играть надо было лучше, чтобы он не перенёс такое..

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