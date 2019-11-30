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  • Капитан «Витесса» Линссен: «Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое»

Капитан «Витесса» Линссен: «Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое»

30 ноября 2019, 10:40
5

Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал уход со своего поста главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Я тронут. Слуцкий – очень милый и честный человек. Мы не хотели, чтобы он перенeс такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство.

Слуцкий – человек моего сердца. Он попрощался с нами очень аккуратно, но при этом шикарно. Леонид поблагодарил нас за всe и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», – сказал Линссен.

  • Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
  • Команда потерпела пять поражений подряд в голландском чемпионате.
  • Руководство клуба пока не утвердило увольнение 48-летнего специалиста.

«Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

Источник: FOX Sports
Голландия. Эредивизие Витесс Линссен Брайан Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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mihail200606
1575102778
Ну играть надо было лучше, чтобы он не перенёс такое..
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CSKA57
1575107739
Играть надо было!
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РМЗ
1575114088
Леня молодец . Красиво ушёл
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Decorhome
1575116569
жаль что все так закончилось
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Loko_Roma
1575398519
Леня парень со двора, его все любят, но чтобы стать крутым тренером надо быть жестким ублюдком со своей поехавшей философией.
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