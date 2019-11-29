Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в «Валенсии», замахиваться сразу на «Барселону» – неправильно»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свои шансы на продолжение карьеры в Европе.

– Лига чемпионов для вас с братом – ярмарка?

– Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

– Где видишь себя?

– Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

– Переход видишь с братом?

– Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах, – сказал Миранчук.

В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.

Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

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