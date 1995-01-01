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    Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в «Валенсии», замахиваться сразу на «Барселону» – неправильно»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свои шансы на продолжение карьеры в Европе.

    – Лига чемпионов для вас с братом – ярмарка?

    – Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

    – Где видишь себя?

    – Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

    – Переход видишь с братом?

    – Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах, – сказал Миранчук.

    • В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.
    • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

    Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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