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  • Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в «Валенсии», замахиваться сразу на «Барселону» – неправильно»

Антон Миранчук: «Попробовал бы себя сначала в «Валенсии», замахиваться сразу на «Барселону» – неправильно»

29 ноября 2019, 18:21
31

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свои шансы на продолжение карьеры в Европе.

– Лига чемпионов для вас с братом – ярмарка?

– Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность… Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

– Где видишь себя?

– Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

– Переход видишь с братом?

– Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах, – сказал Миранчук.

  • В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.
  • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Валенсия Барселона Миранчук Антон
Комментарии (31)
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Волька
1575041160
Попробуй себя в женском футболе!
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dinar7777dinar
1575041784
Антон бухать стал ? Бредит малой
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m40
1575042623
Вот скромняга
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vladimir63
1575042740
ОНИ бредят что ли ? кто им по ушам втирает что они там нужны ?
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slavа0508
1575042868
Какая Барса к чёрту???Валенсия для наших Космос,,,,парни вообще на вещи реально не смотрят,,,,
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rash1959
1575044456
А что, уже и барса в очереди? Хрен вам, первые в очереди сочи-тамбов-уфа...
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portero
1575045626
Наши футболисты соревнуются с чинушами, сами себя пиарят и нахваливают, кому они нужны, только в России халява.
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mamba9090909
1575046253
А не замахнуться ли нам на ................. Эх жаль, королевство маловато, развернуться негде. - И тут он проснулся.
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sampos
1575046493
Быстрее ехали бы куда-нибудь. В Испании скамеек много, даже вздремнуть можно. А здесь в игре их фамилии редко услышишь.
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Фан666
1575047019
Ага, Валенсия уже ждёт тебя. Тут кумир рпл думбия даже на жирону не потянул. Чувак начни с нумансии
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