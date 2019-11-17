Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам со стороны итальянских клубов.

– После игры с «Ювентусом» в Италии написали, что братья Миранчуки интересы клубу из Турина, а также «Милану». Называли даже ориентировочную стоимость сделки – 100 миллионов евро. Вас удивляет эта информация и озвученная сумма?

– Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провел два матча с «Ювентусом». Это говорит о большом потенциале.

Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить? В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может.

Зачем им сейчас уходить из «Локомотива»? Они здесь растут, здесь их уважают. Когда будет что-то серьезное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничего их не остановит, если захотят уйти.