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  • Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

17 ноября 2019, 22:22
25

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам со стороны итальянских клубов.

– После игры с «Ювентусом» в Италии написали, что братья Миранчуки интересы клубу из Турина, а также «Милану». Называли даже ориентировочную стоимость сделки – 100 миллионов евро. Вас удивляет эта информация и озвученная сумма?

– Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провел два матча с «Ювентусом». Это говорит о большом потенциале.

Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить? В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может.

Зачем им сейчас уходить из «Локомотива»? Они здесь растут, здесь их уважают. Когда будет что-то серьезное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничего их не остановит, если захотят уйти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Милан Ювентус Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (25)
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Из Твери Леха
1574019213
Как же их превозносят, просто ппц. Овчинка выделки не стоит.
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Серж 69
1574019800
А меня такая сумма удивляет,и очень.Понятно,что Палычу неловко было сказать,что не стоят они столько,но реализм то какой-то должен быть,а так ведь вообще,посчитают себя сверхмегезвёздами,а реальность-вот она,нерадостная вовсе,в которую Бельгия нас носами ткнула.
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BAIv
1574022672
Да надо еще нолик пририсовать, для красоты, что Месси и Криштиану - они никто, братья миранчуки рулят у наших словоблудов
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Сенситив
1574026011
...а скока корова даёт молока?... ...такая корова нужна самому... фейк журнашлюшечий, о братанах и суммах отступных, никак, лапшою обывателю-болеле, прям на уши, как-то так...))
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ufos73
1574026696
Сколько тут зануд писец! Дураку понятно что это тролинг бомжей! Локо уже сказал, что в Европу их продадут за 25, а 100 это для бомжей! Не нравится пусть лесом идут! (и это абсолютно правильно, нех молодежь убивать, их и так немного!)
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kliker
1574027669
Бу-га-га... Почему не миллиард? - Говорите больше! Больше хайпа! Чем чудовищнее ложь, тем проще в неё верят.
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ab15488
1574045035
Уважаю Сёмина, но про развитие миранчуков он загнул. Они не смогут прогрессировать выше уровня чемпионата России, а он не высок, увы. Поэтому если они хотят реально развиваться, то надо уезжать. Причём туда, где они будут играть. При всем уважении к Головину он игрок основного состава аутсайдера французского чемпионата двух последних лет и тем не менее, на мой взгляд парень прибавляет.
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Kollljan
1574050538
Она не удивляет, она смешит.
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Garrincha58
1574061226
хватит уже этих братков склонять что они звёзды они среднестатические русские игроки и не стоят и трети этой озвученной суммы
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Avatar 2
1574225096
100 лямов центов ?
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