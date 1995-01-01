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    Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам со стороны итальянских клубов.

    – После игры с «Ювентусом» в Италии написали, что братья Миранчуки интересы клубу из Турина, а также «Милану». Называли даже ориентировочную стоимость сделки – 100 миллионов евро. Вас удивляет эта информация и озвученная сумма?

    – Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провел два матча с «Ювентусом». Это говорит о большом потенциале.

    Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить? В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может.

    Зачем им сейчас уходить из «Локомотива»? Они здесь растут, здесь их уважают. Когда будет что-то серьезное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничего их не остановит, если захотят уйти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2986

      BAIv 3 минуты назад

      Да надо еще нолик пририсовать, для красоты, что Месси и Криштиану - они никто, братья миранчуки рулят у наших словоблудов

      0
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      Рейтинг: +500

      Серж 69 51 минуту назад

      А меня такая сумма удивляет,и очень.Понятно,что Палычу неловко было сказать,что не стоят они столько,но реализм то какой-то должен быть,а так ведь вообще,посчитают себя сверхмегезвёздами,а реальность-вот она,нерадостная вовсе,в которую Бельгия нас носами ткнула.

      1
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      Рейтинг: +1736

      Alekxei Z. 1 час назад

      Пустой разговор. Ну хотя бы после матча с Бельгией перестаньте искусственно поднимать рейтинг наших игроков.
      Они что вместе с Локо всех рвут в России и в ЛЧ ? Даже похожего нет.
      Хватит уже , спуститесь на землю.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +667

      Из Твери Леха 1 час назад

      Как же их превозносят, просто ппц. Овчинка выделки не стоит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1158

      Genz 1 час назад

      Скоро страсти по миранчукам поутихнут ,всё вернется на круги своя. итальянцы разглядят мусор и откажутся. 100 млн локомотив стоит весь ссёминым и кикнадзе с острым геморроем. Лёша пару финтов сделал с Ювентучом и уже ценник поднял инфицированный Кикнадзе - за двух братьев с их домашний собачкой dingo и сварливой мамашей Аней

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