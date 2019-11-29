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  • Журналист Конов: «Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона»

Журналист Конов: «Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона»

29 ноября 2019, 14:03
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Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов пошутил об увольнении главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

«Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона», – написал Конов в своем телеграме.

  • В пятницу лондонский клуб объявил об отставке Эмери, прикрепив к новости фотографию стадиона «Эмирейтс».
  • Под новостью об увольнении Массимо Карреры в 2018 году на официальном сайте «Спартака» была размещена фотография стадиона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Спартак Эмери Унаи Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Hektor 84
1575098653
Ну что сказать? Конов идиот.
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frizom
1575109453
значит Спартак задает тренды
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