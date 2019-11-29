Журналист Конов: «Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона»

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов пошутил об увольнении главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.
«Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона», – написал Конов в своем телеграме.
- В пятницу лондонский клуб объявил об отставке Эмери, прикрепив к новости фотографию стадиона «Эмирейтс».
- Под новостью об увольнении Массимо Карреры в 2018 году на официальном сайте «Спартака» была размещена фотография стадиона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: телеграм-канал Василия Конова