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    Журналист Конов: «Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона»

    Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов пошутил об увольнении главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

    «Арсенал» скосплеил «Спартак», уволив «тренеришку» фотографией стадиона», – написал Конов в своем телеграме.

    • В пятницу лондонский клуб объявил об отставке Эмери, прикрепив к новости фотографию стадиона «Эмирейтс».
    • Под новостью об увольнении Массимо Карреры в 2018 году на официальном сайте «Спартака» была размещена фотография стадиона.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1808

      Борат 53 минуты назад

      тренеришка без работы не останется, а вот арсенал без титулов - да!

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