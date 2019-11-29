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«Арсенал» отправил Эмери в отставку

29 ноября 2019, 13:19
22

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери покинул свой пост. В клубе объяснили его отставку тем, что результаты и игра команды не достигли должного уровня.

Обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Эмери Фредди Юнгберг. В клубе сообщили, что поиск нового главного тренера продолжается.

Ранее стало известно, что руководство «Арсенала» решит судьбу Эмери на экстренном собрании. Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

  • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
  • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

The Athletic: Эмери могут уволить из «Арсенала» сегодня, его место займет Юнгберг

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (22)
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LMI
1575023377
В добрый путь. Терпеть это уже не было сил. Правда сменщик, при наших владельцах, скорее всего будет Эмери 2,0 (может слегка лайт вариант)
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Авек плезир
1575023919
Астрологи объявили неделю Эмери. Количество шуток про тренеришку увеличилось вдвое
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oyabun
1575024516
Тренер по-любому хороший, просто не его клуб был. В Испанском чемпионате его место .
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Skull_Boy
1575024699
Зря тренер топовый, но проблема не в тренере, а в составе, хоть сейчас Гвардиолу бабками заманите конфетку не сделает, если уже какой год пушки хлам покупают
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Dgad
1575025176
Так то ожидаемо, главное что не смог Эмери это создать семейную атмосферу в коллективе.
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Кузьмич на трибуне
1575025258
Прав был Дзюба :" Эмери - тренеришка".
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Давид59
1575025258
Прав был Дзюба! Тренеришка всё же...
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dinar7777dinar
1575025540
да кого не ставь толку от арсенала не будет !
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slavа0508
1575025906
Давай назад в Спартак,,,,,Дзюбы нет,,,,не бойся,,,
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DOCTOR PENALTY
1575027233
Всё-таки сглазил Дзюба человека.
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