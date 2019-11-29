«Арсенал» отправил Эмери в отставку

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери покинул свой пост. В клубе объяснили его отставку тем, что результаты и игра команды не достигли должного уровня.

Обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Эмери Фредди Юнгберг. В клубе сообщили, что поиск нового главного тренера продолжается.

Ранее стало известно, что руководство «Арсенала» решит судьбу Эмери на экстренном собрании. Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.

В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

The Athletic: Эмери могут уволить из «Арсенала» сегодня, его место займет Юнгберг