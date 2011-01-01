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    «Арсенал» отправил Эмери в отставку

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери покинул свой пост. В клубе объяснили его отставку тем, что результаты и игра команды не достигли должного уровня.

    Обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Эмери Фредди Юнгберг. В клубе сообщили, что поиск нового главного тренера продолжается.

    Ранее стало известно, что руководство «Арсенала» решит судьбу Эмери на экстренном собрании. Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

    The Athletic: Эмери могут уволить из «Арсенала» сегодня, его место займет Юнгберг

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +14985

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Всё-таки сглазил Дзюба человека.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13179

      slavutiq70 55 минут назад

      Давай назад в Спартак,,,,,Дзюбы нет,,,,не бойся,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3786

      dinar7777dinar 1 час назад

      да кого не ставь толку от арсенала не будет !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +804

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Прав был Дзюба :" Эмери - тренеришка".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      Давид59 1 час назад

      Прав был Дзюба! Тренеришка всё же...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2277

      Dgad 1 час назад

      Так то ожидаемо, главное что не смог Эмери это создать семейную атмосферу в коллективе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7655

      Skull_Boy 1 час назад

      Зря тренер топовый, но проблема не в тренере, а в составе, хоть сейчас Гвардиолу бабками заманите конфетку не сделает, если уже какой год пушки хлам покупают

      0
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      Рейтинг: +21162

      oyabun 1 час назад

      Тренер по-любому хороший, просто не его клуб был. В Испанском чемпионате его место .

      3
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      Рейтинг: +429

      LMI > oyabun 1 час назад

      Так зачем было бултыхаться в России, Франции и наконец в Англии?

      0
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      Рейтинг: +64

      Авек плезир 1 час назад

      Астрологи объявили неделю Эмери. Количество шуток про тренеришку увеличилось вдвое

      2
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      Рейтинг: +6765

      батог 1 час назад

      Чуть-чуть мимо Моура проскочили !

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      Рейтинг: +429

      LMI > батог 1 час назад

      Я думаю он не очень и хотел

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