Лига чемпионов. «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк»

«Ливерпуль» и в ответном матче не смог обыграть «Наполи» в группе Лиги чемпионов. На «Энфилде» команды обменялись голами, англичане лидируют в квартете.

В другой встрече австрийский «Зальцбург» разгромил соперника. Австрийцы перед последним туром имеют шансы на выход в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Генк (Бельгия) – Зальцбург (Австрия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Дака, 43; 0:2 – Минамино, 45; 0:3 – Хван, 69; 1:3 – Самата, 85; 1:4 – Холанд, 87.

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 21; 1:1 – Ловрен, 65.

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