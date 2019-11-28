Лига чемпионов. «Барселона» победила «Боруссию» и вышла в плей-офф, «Интер» в гостях обыграл «Славию»

Победа в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» позволила «Барселоне» выйти в плей-офф. Это был 700-й матч за каталонцев для форварда Лионеля Месси.

«Интер» в Чехии справился со «Славией». Решающий гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. В заключительном туре миланцы сыграют с «Барселоной».

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 19; 1:1 – Соучек, 37 (с пенальти); 1:2 – Лукаку, 81; 1:3 – Мартинес, 88.

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Гризманн, 67; 3:1 – Санчо, 77.

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