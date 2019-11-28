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Лига чемпионов. «Барселона» победила «Боруссию» и вышла в плей-офф, «Интер» в гостях обыграл «Славию»

28 ноября 2019, 00:51
10

Победа в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» позволила «Барселоне» выйти в плей-офф. Это был 700-й матч за каталонцев для форварда Лионеля Месси.

«Интер» в Чехии справился со «Славией». Решающий гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. В заключительном туре миланцы сыграют с «Барселоной».

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 19; 1:1 – Соучек, 37 (с пенальти); 1:2 – Лукаку, 81; 1:3 – Мартинес, 88.

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Гризманн, 67; 3:1 – Санчо, 77.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Интер Славия Боруссия Д
Комментарии (10)
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Saracen Jr
1574891851
гризманн оказывается умеет забивать, неожиданно))))
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koli4ka
1574891964
очень рад за Антуана,пора начинать стабильничать...
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dinar7777dinar
1574892119
Для дебилов месси показал почему он лучший в мире и получит зм а не ван дейки всякие тем более Кристины пешехода .
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shaekhovsalikhnrc
1574896429
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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Viper for CSKA
1574914662
В очередной раз ясно видно, что Брандт - лучшее приобретение Дортмунда в этом сезоне и одно из лучших за последние годы, а Фавр - не тренер для команды с большими амбициями. Никогда им не был и, боюсь, уже не станет. Его команды всегда сдавали в самый важный момент, это случилось и в прошлом сезоне, а в этом им может и возможность такая не представится.
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