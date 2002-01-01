Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Лига чемпионов. «Барселона» победила «Боруссию» и вышла в плей-офф, «Интер» в гостях обыграл «Славию»

    Победа в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» позволила «Барселоне» выйти в плей-офф. Это был 700-й матч за каталонцев для форварда Лионеля Месси.

    «Интер» в Чехии справился со «Славией». Решающий гол забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. В заключительном туре миланцы сыграют с «Барселоной».

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    Славия (Чехия) – Интер (Италия) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 19; 1:1 – Соучек, 37 (с пенальти); 1:2 – Лукаку, 81; 1:3 – Мартинес, 88.

    Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Гризманн, 67; 3:1 – Санчо, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3779

      dinar7777dinar 12 минут назад

      Для дебилов месси показал почему он лучший в мире и получит зм а не ван дейки всякие тем более Кристины пешехода .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1572

      koli4ka 14 минут назад

      очень рад за Антуана,пора начинать стабильничать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1903

      SarJr 16 минут назад

      гризманн оказывается умеет забивать, неожиданно))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74590
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru