Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Я хочу взять на себя ответственность [за поражения]. Потому что мы все опустошены. Мне все еще больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает.

Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь», — цитирует Линссена Voetbal International.

«Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.

Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.

По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба



