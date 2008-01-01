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    Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

    Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Я хочу взять на себя ответственность [за поражения]. Потому что мы все опустошены. Мне все еще больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает.

    Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь», — цитирует Линссена Voetbal International.

    • «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
    • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
    • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

    De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба


    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1956

      Alekxei Z. 5 минут назад

      В огонь ??? Вместе завязывайте с футболом и подайтесь в МЧС, пожарными.

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