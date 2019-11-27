Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Я хочу взять на себя ответственность [за поражения]. Потому что мы все опустошены. Мне все еще больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает.
Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь», — цитирует Линссена Voetbal International.
- «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
- Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
- По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.
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Источник: «Советский спорт»