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  • Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

Форвард «Витесса» Линссен: «Я работал со многими тренерами, но ради Слуцкого готов пойти в огонь»

27 ноября 2019, 15:47
5

Нападающий и капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Я хочу взять на себя ответственность [за поражения]. Потому что мы все опустошены. Мне все еще больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает.

Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь», — цитирует Линссена Voetbal International.

  • «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
  • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
  • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

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Источник: «Советский спорт»
Голландия. Эредивизие Витесс Линссен Брайан Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1574863378
Ну вот, нормальные подтянулись.
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Cules2013
1574874974
Приятно слышать, что наших людей ценят и понимают забугорные дядьки. Правильные и нужные слова поддержки. Витессу и Лёне успехов!
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