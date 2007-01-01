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    De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба

    Главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого могут уволить из клуба.

    По информации De Gelderlander, будущее Слуцкого зависит от владельца Валерия Ойфа, который приглашал специалиста. В клубе перестали верить в 48-летнего россиянина.

    • «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
    • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
    • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

    Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд


    Источник: De Gelderlander

    De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1805

      Борат 51 минуту назад

      леонид, не верим!

      гы-гы

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