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  • De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба

De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба

27 ноября 2019, 12:41
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Главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого могут уволить из клуба.

По информации De Gelderlander, будущее Слуцкого зависит от владельца Валерия Ойфа, который приглашал специалиста. В клубе перестали верить в 48-летнего россиянина.

  • «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
  • Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
  • По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд


Источник: De Gelderlander

De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.

Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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ruslanzap
1574856862
Пусто Слуцкий
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