De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба

Главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого могут уволить из клуба.
По информации De Gelderlander, будущее Слуцкого зависит от владельца Валерия Ойфа, который приглашал специалиста. В клубе перестали верить в 48-летнего россиянина.
- «Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.
- Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.
- По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.
Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд
Источник: De Gelderlander
De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.