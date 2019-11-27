De Gelderlander: в «Витессе» перестали верить в Слуцкого. Его будущее зависит от владельца клуба

Главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого могут уволить из клуба.

По информации De Gelderlander, будущее Слуцкого зависит от владельца Валерия Ойфа, который приглашал специалиста. В клубе перестали верить в 48-летнего россиянина.

«Витесс» проиграл четыре последних матча подряд.

Слуцкий работает в Арнеме с лета 2018 года.

По ходу текущего сезона «Витесс» лидировал в Эредивизие.

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