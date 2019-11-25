Владислав Игнатьев: «Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, как играл индивидуально против Криштиану Роналду в матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Конечно, я знал, что Роналду будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками.

Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

Роналду уже не тот? Как только об этом заговорили, он оформил хет-трик в матче с Литвой. Этим все сказано. Не важно, против какой сборной играла Португалия. Криштиану забил три мяча и сделал свое дело», – отметил Игнатьев.