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    Владислав Игнатьев: «Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, как играл индивидуально против Криштиану Роналду в матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Конечно, я знал, что Роналду будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками.

    Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

    Роналду уже не тот? Как только об этом заговорили, он оформил хет-трик в матче с Литвой. Этим все сказано. Не важно, против какой сборной играла Португалия. Криштиану забил три мяча и сделал свое дело», – отметил Игнатьев.

    • «Локомотив» дважды проиграл «Ювентусу» в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 1:2.
    • В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Байер» (26 ноября).

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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