Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владислав Игнатьев: «Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели»

Владислав Игнатьев: «Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели»

25 ноября 2019, 19:36

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, как играл индивидуально против Криштиану Роналду в матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Конечно, я знал, что Роналду будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками.

Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

Роналду уже не тот? Как только об этом заговорили, он оформил хет-трик в матче с Литвой. Этим все сказано. Не важно, против какой сборной играла Португалия. Криштиану забил три мяча и сделал свое дело», – отметил Игнатьев.

  • «Локомотив» дважды проиграл «Ювентусу» в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 1:2.
  • В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Байер» (26 ноября).

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Роналду Криштиану Игнатьев Владислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+