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  • Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

25 ноября 2019, 17:37
3

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Златан Ибрагимович не станет игроком «шпор», пока нападающий Гарри Кейн выступает за лондонский клуб.

«У нас в команде – лучший нападающий Англии. Один из двух или трех лучших нападающих в мире.

Подписание форварда с характеристиками Златана не имеет никакого смысла. Нападающему старше 30 лет, который при этом может играть в любом клубе мира, нет смысла приходить в клуб, где есть Гарри Кейн», – сказал Моуринью.

Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ибрагимович Златан Кейн Гарри Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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bset
1574696119
Похоже, правы были различные аналитики, которые говорили, что Моуриньо по приходу дал всем гарантии, что они в клубе лучшие. Вот и в интервью будет теперь нахваливать своих игроков. Грамотная позиция.
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laсotsi
1574721111
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zigbert
1574773739
Возраст дает знать о себе. Хотя если выходить на замену?
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