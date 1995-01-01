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    Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Златан Ибрагимович не станет игроком «шпор», пока нападающий Гарри Кейн выступает за лондонский клуб.

    «У нас в команде – лучший нападающий Англии. Один из двух или трех лучших нападающих в мире.

    Подписание форварда с характеристиками Златана не имеет никакого смысла. Нападающему старше 30 лет, который при этом может играть в любом клубе мира, нет смысла приходить в клуб, где есть Гарри Кейн», – сказал Моуринью.

    Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12669

      bset 8 минут назад

      Похоже, правы были различные аналитики, которые говорили, что Моуриньо по приходу дал всем гарантии, что они в клубе лучшие. Вот и в интервью будет теперь нахваливать своих игроков. Грамотная позиция.

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