Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Златан Ибрагимович не станет игроком «шпор», пока нападающий Гарри Кейн выступает за лондонский клуб.

«У нас в команде – лучший нападающий Англии. Один из двух или трех лучших нападающих в мире.

Подписание форварда с характеристиками Златана не имеет никакого смысла. Нападающему старше 30 лет, который при этом может играть в любом клубе мира, нет смысла приходить в клуб, где есть Гарри Кейн», – сказал Моуринью.

Сейчас Ибрагимович находится без клуба, его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» истек.

Ибрагимовичем интересуются «Милан» и «Болонья».

Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»