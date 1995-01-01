Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

Похоже, правы были различные аналитики, которые говорили, что Моуриньо по приходу дал всем гарантии, что они в клубе лучшие. Вот и в интервью будет теперь нахваливать своих игроков. Грамотная позиция.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Златан Ибрагимович не станет игроком «шпор», пока нападающий Гарри Кейн выступает за лондонский клуб.
«У нас в команде – лучший нападающий Англии. Один из двух или трех лучших нападающих в мире.
Подписание форварда с характеристиками Златана не имеет никакого смысла. Нападающему старше 30 лет, который при этом может играть в любом клубе мира, нет смысла приходить в клуб, где есть Гарри Кейн», – сказал Моуринью.
- Сейчас Ибрагимович находится без клуба, его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» истек.
- Ибрагимовичем интересуются «Милан» и «Болонья».
- Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»