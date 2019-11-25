Моуринью: «Нет смысла подписывать Ибрагимовича, пока у нас есть Кейн – один из лучших форвардов в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что форвард Златан Ибрагимович не станет игроком «шпор», пока нападающий Гарри Кейн выступает за лондонский клуб.
«У нас в команде – лучший нападающий Англии. Один из двух или трех лучших нападающих в мире.
Подписание форварда с характеристиками Златана не имеет никакого смысла. Нападающему старше 30 лет, который при этом может играть в любом клубе мира, нет смысла приходить в клуб, где есть Гарри Кейн», – сказал Моуринью.
- Сейчас Ибрагимович находится без клуба, его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» истек.
- Ибрагимовичем интересуются «Милан» и «Болонья».
- Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»
Источник: Sky Sports