Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»

Как пишет издание The Telegraph, в борьбу за шведского форварда Златана Ибрагимовича включился «Тоттенхэм». В нападающем заинтересован новый главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, с которым они вместе работали в «Манчестер Юнайтед».
Сейчас Ибрагимович находится без клуба, осенью он покинул американский «Лос-Анджелес Гэлакси». «Тоттенхэм» в АПЛ идет 14-м.
- Ибрагимовичем интересуется «Милан».
- Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
- В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.
Источник: The Telegraph