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Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»

21 ноября 2019, 23:58
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Как пишет издание The Telegraph, в борьбу за шведского форварда Златана Ибрагимовича включился «Тоттенхэм». В нападающем заинтересован новый главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, с которым они вместе работали в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Ибрагимович находится без клуба, осенью он покинул американский «Лос-Анджелес Гэлакси». «Тоттенхэм» в АПЛ идет 14-м.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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Cules2013
1574404130
Столько шуму-то, а в итоге перейдёт куда-то в Катар или Японию. Даже, если это будет Милан или ТТХ, то повторится история с прочими возвращенцами, по типу Это'О - выдаст ударный отрезок, а где-то через полгода потухнет и уйдёт куда-то доигрывать либо вообще карьеру закончит. Разве такое полезно для развития клуба? Тактики? Сиюминутное решение.
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