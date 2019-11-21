Ибрагимович может пополнить «Тоттенхэм»

Как пишет издание The Telegraph, в борьбу за шведского форварда Златана Ибрагимовича включился «Тоттенхэм». В нападающем заинтересован новый главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, с которым они вместе работали в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Ибрагимович находится без клуба, осенью он покинул американский «Лос-Анджелес Гэлакси». «Тоттенхэм» в АПЛ идет 14-м.