La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

«Милан» продолжает вести переговоры о подписании контракта с форвардом Златана Ибрагимовича, пишет La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб предложил 38-летнему игроку контракт на полгода с возможностью продления еще на год. «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев.
Швед поговорил с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал принять решение в течение пары недель.
- 1 января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
- В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.
Источник: La Gazzetta dello Sport