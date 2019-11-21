La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

«Милан» продолжает вести переговоры о подписании контракта с форвардом Златана Ибрагимовича, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб предложил 38-летнему игроку контракт на полгода с возможностью продления еще на год. «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев.

Швед поговорил с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал принять решение в течение пары недель.