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    La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

    «Милан» продолжает вести переговоры о подписании контракта с форвардом Златана Ибрагимовича, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Итальянский клуб предложил 38-летнему игроку контракт на полгода с возможностью продления еще на год. «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев.

    Швед поговорил с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал принять решение в течение пары недель.

    • 1 января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
    • В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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