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  • La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

La Gazzetta dello Sport: «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов за полтора года

21 ноября 2019, 13:31
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«Милан» продолжает вести переговоры о подписании контракта с форвардом Златана Ибрагимовича, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб предложил 38-летнему игроку контракт на полгода с возможностью продления еще на год. «Милан» предложил Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев.

Швед поговорил с руководителем футбольного отдела «Милана» Звонимиром Бобаном и пообещал принять решение в течение пары недель.

  • 1 января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
  • В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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