Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

«Сочи» в 17-туре РПЛ упустил победу над «Уфой» (1:1) и остался на последнем месте. После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.

«Да, Владимир Федотов основной сейчас и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всe не так просто», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.