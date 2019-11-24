Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

«Сочи» в 17-туре РПЛ упустил победу над «Уфой» (1:1) и остался на последнем месте. После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.
«Да, Владимир Федотов основной сейчас и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всe не так просто», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- «Сочи» под руководством Точилина вышел в прошлом сезоне в РПЛ.
- Другой кандидат на замену – Курбан Бердыев.
- «Сочи» в 17-и матчах одержал три победы.
Источник: телеграм-канал Василия Конова