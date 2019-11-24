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  • Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

24 ноября 2019, 14:01
4

«Сочи» в 17-туре РПЛ упустил победу над «Уфой» (1:1) и остался на последнем месте. После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.

«Да, Владимир Федотов основной сейчас и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всe не так просто», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • «Сочи» под руководством Точилина вышел в прошлом сезоне в РПЛ.
  • Другой кандидат на замену – Курбан Бердыев.
  • «Сочи» в 17-и матчах одержал три победы.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Сочи Оренбург Федотов Владимир
Комментарии (4)
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ZAITZEFF2011
1574596873
Возникает вопрос. Зачем Федотову этот омут?
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bset
1574597634
Зачем из Зенита-2 в Зенит-3 на понижение переходить?
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Lester84
1574597727
Видимо Роттенберг удовлетворить запросы Бердыева не готов. Поэтому бюджетный варик - Федотов
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Алекс636363
1574620582
динамо питер - в пердив, освободи место настоящей сочинской команде
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