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    Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»

    «Сочи» в 17-туре РПЛ упустил победу над «Уфой» (1:1) и остался на последнем месте. После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.

    «Да, Владимир Федотов основной сейчас и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всe не так просто», – информирует бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • «Сочи» под руководством Точилина вышел в прошлом сезоне в РПЛ.
    • Другой кандидат на замену – Курбан Бердыев.
    • «Сочи» в 17-и матчах одержал три победы.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +760

      ZAITZEFF2011 4 минуты назад

      Возникает вопрос. Зачем Федотову этот омут?

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