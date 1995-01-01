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    РПЛ. «Сочи» упустил победу в морозной Уфе и остался на последнем месте

    В минусовую температуру в Уфе в 17-м туре РПЛ сыграли «Уфа» и «Сочи». Ничью хозяевам принес аргентинский форвард Андрес Вомбергар.

    Сочинцы остались на последнем месте в таблице; команду, согласно СМИ, может возглавить Курбан Бердыев. «Уфа» поднялась на 11-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Уфа – Сочи – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Гиоргобиани, 83), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Вомбергар, 83).

    «Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз (Заболотный,56), Цаллагов, Мостовой, Карапетян (Юрганов, 87).

    Предупреждения:Фомин, 38; Кротов, 49; Сухов, 61 – Цаллагов, 9; Бурмистров, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +462

      fhnv 1 час назад

      тренера надо менять! Состав то так то боевой,игроки опытные!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35166

      MaxRnD > fhnv 1 час назад

      Там один только Джанаев уже, как полкоманды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      Граф2019 1 час назад

      туркмен им не поможет!

      1
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      Рейтинг: +35166

      MaxRnD > Граф2019 1 час назад

      Кто бы мог предположить в 2016 году, что туркмен, взяв Ростов в стыках, сделает его на следующий год серебряным медалистом ?
      Так что я бы не зарекался ... , ибо у Бердыева иногда получается творить чудеса в том месте, где их априори быть не должно

      2
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      Рейтинг: +7636

      Skull_Boy 1 час назад

      Туда им и дорога, а Заболотному вообще памятник поставьте за вклад развития тупого футбола и для коллекции и Оренбург в топку

      3
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      ...
      Рейтинг: +144

      Граф2019 > Skull_Boy 1 час назад

      в следующем туре в Сочах бабки делить будут...

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