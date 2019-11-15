Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Metro: Дрогба отказался от возвращения в «Челси»

15 ноября 2019, 07:53
10

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб лондонцев из-за желания поработать в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

«Я лидер по своему характеру. Меня не интересует роль простого тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем», – заявил Дрогба.

  • Дроба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год.
  • За лондонский клуб он провел 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач.
  • В составе синих форвард выиграл 4 чемпионата и Лигу чемпионов-2011/12.

Источник: Metro

Одна из самых популярных в Великобритании печатных газет. Основана в 1999 году.

Англия. Премьер-лига Челси Дрогба Дидье
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ушат Помоев
1573794238
Ба Дрогба!)Легенда!!!
Ответить
lek!
1573796800
Вождь , правильное решение .
Ответить
bset
1573800276
Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Можно получить достаточно опыта в Англии, а потом возвращаться на родину и делиться этим опытом)
Ответить
vodnic
1573806226
Всюду хорошо, а дома лучше)
Ответить
yeоvil
1573821864
Зaработок на ставкаx -> portal-bet.ru
Ответить
Romio-xxx
1573822579
А жаль...Было бы не плохо.
Ответить
zigbert
1573825688
Это его выбор. Тут трудно что либо советовать.
Ответить
Romio-xxx
1573833133
Вот что бы кто ни говорил,давно у меня мечта,чтобы Челси тренировали три тренера:Лемпард,Терри и Дрогба!!!И каждый свою линию.Центр,защита и нападение.Три ВЕЛИКИХ игрока в своё время.
Ответить
Я - легенда
1573890847
Эко его занесло - на целую нацию желает влиять! ))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+