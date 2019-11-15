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    Metro: Дрогба отказался от возвращения в «Челси»

    Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб лондонцев из-за желания поработать в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

    «Я лидер по своему характеру. Меня не интересует роль простого тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем», – заявил Дрогба.

    • Дроба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год.
    • За лондонский клуб он провел 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач.
    • В составе синих форвард выиграл 4 чемпионата и Лигу чемпионов-2011/12.

    Источник: Metro

    Одна из самых популярных в Великобритании печатных газет. Основана в 1999 году.

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    15.11.2019 07:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 16 ноября 2019, 10:54

      Эко его занесло - на целую нацию желает влиять! ))

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 15 ноября 2019, 18:52

      Вот что бы кто ни говорил,давно у меня мечта,чтобы Челси тренировали три тренера:Лемпард,Терри и Дрогба!!!И каждый свою линию.Центр,защита и нападение.Три ВЕЛИКИХ игрока в своё время.

      1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 > Romio-xxx 16 ноября 2019, 07:00

      тогда и Чеха добавляй, кто вратарей тренировать то будет)))

      2
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      Рейтинг: +100998

      zigbert 15 ноября 2019, 16:48

      Это его выбор. Тут трудно что либо советовать.

      3
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 15 ноября 2019, 15:56

      А жаль...Было бы не плохо.

      0
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      Рейтинг: +3

      yeоvil 15 ноября 2019, 15:44

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      Рейтинг: +22

      vodnic 15 ноября 2019, 11:23

      Всюду хорошо, а дома лучше)

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 15 ноября 2019, 11:07

      Молодец! Патриот своей родины.

      1
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      Рейтинг: +25031

      bset 15 ноября 2019, 09:44

      Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Можно получить достаточно опыта в Англии, а потом возвращаться на родину и делиться этим опытом)

      2
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      Рейтинг: +1926

      lek! 15 ноября 2019, 08:46

      Вождь , правильное решение .

      5
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      Рейтинг: +261

      Ушат Помоев 15 ноября 2019, 08:03

      Ба Дрогба!)Легенда!!!

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