Metro: Дрогба отказался от возвращения в «Челси»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб лондонцев из-за желания поработать в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

«Я лидер по своему характеру. Меня не интересует роль простого тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем», – заявил Дрогба.