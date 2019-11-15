Metro: Дрогба отказался от возвращения в «Челси»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб лондонцев из-за желания поработать в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.
«Я лидер по своему характеру. Меня не интересует роль простого тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем», – заявил Дрогба.
- Дроба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год.
- За лондонский клуб он провел 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач.
- В составе синих форвард выиграл 4 чемпионата и Лигу чемпионов-2011/12.
Источник: Metro
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