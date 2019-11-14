Гендиректор «Ротора»: «Вместо походов на телевидение Талалаеву стоило бы плотно заняться «Химками»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Речинский прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в адрес волгоградского клуба после очного матча 23-го тура ФНЛ.

«Считаю, Талалаев был расстроен поражением и повел себя эмоционально. Своими комментариями он оскорбляет клуб, город и всех, кто болеет за «Ротор». За девять туров нам удалось отыграть у «Химок» восемь очков и обойти их в турнирной таблице после очной встречи.

Вместо того, чтобы распыляться на критику нашего клуба и походы на телевидение, господину Талалаеву стоило бы плотно заняться своей командой», – сказал Речинский.