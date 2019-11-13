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  • Талалаев: «Поздравляю «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Талалаев: «Поздравляю «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

13 ноября 2019, 22:15
13

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча 23-го тура ФНЛ с «Ротором» (0:2).

«Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

Пока у нас что-то глобально не изменится, все будет так же. Еще раз, на мой взгляд, «Ротор» и «Чертаново» — основные претенденты сейчас», – отметил Талалаев.

  • «Ротор» занимает второе место в таблице ФНЛ – 48 очков.
  • «Химки» расположились на третьей строчке (46).
  • Лидер – «Торпедо» (51).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Ротор Химки Талалаев Андрей
Комментарии (13)
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Эгодаран
1573673307
Проиграли по делу. Не зря болельщики Ротора скандировали его имя))))
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acor94
1573673526
Отлично, новый стадион в рпл
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Garrincha58
1573677015
какой ..... доверил Талалаеву тренировать команду???????
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DOCTOR PENALTY
1573679640
Надо было попросить судью сделать лицо попроще.
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Victor.Vings
1573700525
Талалаев гондонище. Вечно жалуется.
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talgatnurzhanov2006
1573710703
не рановато?
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bset
1573712787
У Ротора случайно не Газпром спонсор? А то может Зенит-4 в следующем сезоне будет в РПЛ играть?)
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Из Твери Леха
1573713534
Чисто за город и клуб я рад. Но что-то мне подсказывает, что Ротор тянут в РПЛ из-за стадиона, искусственно. На очереди я так понимаю Мордовия и Балтика.
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TOL47
1573734390
Ротор хорошо если выйдет, главное чтобы не началось раздувание бюджета типо под РПЛ
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portero
1573840680
следующая игра с Чертаново, умно , благо Чертаново в большинстве с Балтикой играло, основания есть.
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