Талалаев: «Поздравляю «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча 23-го тура ФНЛ с «Ротором» (0:2).
«Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.
Пока у нас что-то глобально не изменится, все будет так же. Еще раз, на мой взгляд, «Ротор» и «Чертаново» — основные претенденты сейчас», – отметил Талалаев.
- «Ротор» занимает второе место в таблице ФНЛ – 48 очков.
- «Химки» расположились на третьей строчке (46).
- Лидер – «Торпедо» (51).
Источник: «Матч ТВ»