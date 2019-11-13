Талалаев: «Поздравляю «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча 23-го тура ФНЛ с «Ротором» (0:2).

«Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

Пока у нас что-то глобально не изменится, все будет так же. Еще раз, на мой взгляд, «Ротор» и «Чертаново» — основные претенденты сейчас», – отметил Талалаев.