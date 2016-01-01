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    Талалаев: «Поздравляю «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча 23-го тура ФНЛ с «Ротором» (0:2).

    «Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

    Пока у нас что-то глобально не изменится, все будет так же. Еще раз, на мой взгляд, «Ротор» и «Чертаново» — основные претенденты сейчас», – отметил Талалаев.

    • «Ротор» занимает второе место в таблице ФНЛ – 48 очков.
    • «Химки» расположились на третьей строчке (46).
    • Лидер – «Торпедо» (51).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +838

      acor94 51 минуту назад

      Отлично, новый стадион в рпл

      0
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      Рейтинг: +10

      Эгодаран 55 минут назад

      Проиграли по делу. Не зря болельщики Ротора скандировали его имя))))

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