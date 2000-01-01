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    Слуцкий – о разводе: «Многие интересуются, собираюсь ли я искать себе новую жену. Сейчас футбол для меня – это и жена, и вся семья»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе со своей супругой Ириной.

    «Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод – это просто часть жизни.

    Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня – это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», – сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

    Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5381

      BRO_football 38 секунд назад

      Как говорится, я женат на работе.

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      Рейтинг: +4338

      Lester84 2 минуты назад

      С Березуцкими и Яровинским теперь шведская семья )))

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      Рейтинг: +14810

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      А уместно ли эту часть жизни делать частью пиара, Лёня???

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      Рейтинг: +628

      Из Твери Леха 54 минуты назад

      Переехал в Нидерланды, развелся...Что дальше? Каминг-аут?

      0
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      Рейтинг: +7

      paugh 1 час назад

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      Рейтинг: +623

      Давид59 1 час назад

      Да все и так знают, что он женат на "Витессе". Женщины ему и нафиг не нужны. В отличие от его однофамильца

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      Рейтинг: +17

      NEONFOL 1 час назад

      ой да куда ему жена, там фанаток бешенных чуть за 30, не выжить после них и молодому)))

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      Рейтинг: +11388

      sssrspartak 1 час назад

      слуцкий хороший тренер!удачи ему !!

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      Рейтинг: +6680

      derrik2000 1 час назад

      Голландия, как известно, страна любви во всех её формах, ну, разумеется, кроме ГЛАВНОЙ формы - "Любовь партии к народу и народа к партии". ))))))))))))))))))))))))
      Поэтому ну, зачем, спрашивается, ему в Голландии жена?

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      Рейтинг: +1343

      sovok > derrik2000 1 час назад

      Да уж, и в России девушки с вот таки-и-и-ми ягодицами найдутся! ;)))))

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