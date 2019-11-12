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  • Слуцкий – о разводе: «Многие интересуются, собираюсь ли я искать себе новую жену. Сейчас футбол для меня – это и жена, и вся семья»

Слуцкий – о разводе: «Многие интересуются, собираюсь ли я искать себе новую жену. Сейчас футбол для меня – это и жена, и вся семья»

12 ноября 2019, 18:19
10

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе со своей супругой Ириной.

«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод – это просто часть жизни.

Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня – это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», – сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

Источник: «Чемпионат»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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derrik2000
1573572141
Голландия, как известно, страна любви во всех её формах, ну, разумеется, кроме ГЛАВНОЙ формы - "Любовь партии к народу и народа к партии". )))))))))))))))))))))))) Поэтому ну, зачем, спрашивается, ему в Голландии жена?
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NEONFOL
1573573543
ой да куда ему жена, там фанаток бешенных чуть за 30, не выжить после них и молодому)))
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Давид59
1573573990
Да все и так знают, что он женат на "Витессе". Женщины ему и нафиг не нужны. В отличие от его однофамильца
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Из Твери Леха
1573575459
Переехал в Нидерланды, развелся...Что дальше? Каминг-аут?
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DOCTOR PENALTY
1573575468
А уместно ли эту часть жизни делать частью пиара, Лёня???
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Lester84
1573578568
С Березуцкими и Яровинским теперь шведская семья )))
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BRO_football
1573578685
Как говорится, я женат на работе.
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Plyash
1573579252
Живи как считаешь нужным да посылай любопытных на хрен.Отвратно лезть в чужую жизнь.
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alex1951
1573590845
все по-чесноку....не юлит...
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Leo_12
1573599236
такова жена если не поддерживает мужа своего, всё правильно сделал и сказал...- часть жизни;)
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