Слуцкий – о разводе: «Многие интересуются, собираюсь ли я искать себе новую жену. Сейчас футбол для меня – это и жена, и вся семья»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе со своей супругой Ириной.

«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод – это просто часть жизни.

Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня – это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», – сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»