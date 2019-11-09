Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Гронингена» (1:2) высказался об ухудшении результатов команды.

«Это самый сложный период для меня в «Витессе». Я ещe не проигрывал три матча подряд здесь. Это очень больно. Сейчас мы должны оставаться вместе как команда. И нам нужно что-то менять», – сказал Слуцкий.