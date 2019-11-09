Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

9 ноября 2019, 10:20
4

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после поражения от «Гронингена» (1:2) высказался об ухудшении результатов команды.

«Это самый сложный период для меня в «Витессе». Я ещe не проигрывал три матча подряд здесь. Это очень больно. Сейчас мы должны оставаться вместе как команда. И нам нужно что-то менять», – сказал Слуцкий.

  • До матча с «Гронингеном» команда из Арнема проиграла в чемпионате «Ден Хаагу» (0:2) и «Эммену» (1:2).
  • «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.

Источник: Omroep Gelderland
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
general.lizyukov
1573294553
Здасьте... а прошлый сезон, сколько ты там без побед был? Эйфория отпускает? ;)
Ответить
baton99
1573305201
сливают Слуцкого
Ответить
Decorhome
1573489136
Все произошло после разборки внутри коллектива
Ответить
Kl0dus
1574434766
"мы все говно" будет?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+