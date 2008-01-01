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    Слуцкий – о своей эмоциональности: «Может, я просто немного глупенький»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил свою эмоциональность на бровке во время матчей.

    «Постараюсь объяснить свою излишнюю эмоциональность. Может, я просто немного глупенький. Хотя мои учителя скажут, что слово «немного» здесь лишнее. Думаю, что могу передать свою энергию игрокам. И стараюсь сделать это по ходу матча.

    А если ты пытаешься отдать всю энергию, то очень сложно просто спокойно сидеть на скамейке: «Занятная игра. Может, чего и получится». Ты постоянно в движении. Мой мозг работает совсем по-другому в этот момент», – отметил Слуцкий.

    Слуцкий: «Прекратил изучение голландского языка через три занятия»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      alarm 2 минуты назад

      ты же не спартач!

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