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  • Слуцкий: «Прекратил изучение голландского языка через три занятия»

Слуцкий: «Прекратил изучение голландского языка через три занятия»

11 ноября 2019, 22:15
12

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о попытках изучения голландского языка.

«Прекратил изучение голландского языка через три занятия. Когда речь зашла о цифрах. Потому что в России или в Англии говорят «шестьдесят пять». А у вас — «пять и шесть десятков». Это просто разрушало мне мозг. Мой очень старый русский мозг.

На этом я сказал: «Спасибо, с меня хватит». Два года назад я не говорил и на английском. Потратил очень много времени. В моем возрасте очень сложно пытаться изучать новый язык. Я понял, что для меня это слишком. «Goeie bol [хороший мяч]. Links [слева]. Rechts [справа]. Ja [да]. Nee [нет]. Graag gedaan [пожалуйста]», — этого достаточно», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.
  • Команда из Арнема занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.

Источник: «СЭ»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Parham
1573503662
Красивые числа выходят!
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САДЫЧОК
1573504537
...За что тебе миллион платят ??? За [хороший мяч]. слева]. R[справа]. Ja [да]. [нет]. [пожалуйста]....НЕ КИСЛО пристроился !
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altezzik
1573523927
На французском еще хуже. Там как-то вообще странно, вроде 50+10 и пять, надо говорить.
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Чермындыр
1573539668
Не думаю, что голландский прям такой уж сложный. В немецком например такая же система с числами. Тут скорее смысл в другом: на кой учить язык, если на нем разговаривают только в стране, которая по размерам меньше Московской области
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nemolod
1573540565
Учат язык,когда рассчитывают в этой стране работать долгое время,а в данном случае наверняка будет вскоре ""второе пришествие" в АПЛ!
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Суворов_лучший
1573592152
Кокетничает - в моем возрасте.....
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fedser
1573644849
Следующим будет аналог адьёс
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