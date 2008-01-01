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    Слуцкий: «Прекратил изучение голландского языка через три занятия»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о попытках изучения голландского языка.

    «Прекратил изучение голландского языка через три занятия. Когда речь зашла о цифрах. Потому что в России или в Англии говорят «шестьдесят пять». А у вас — «пять и шесть десятков». Это просто разрушало мне мозг. Мой очень старый русский мозг.

    На этом я сказал: «Спасибо, с меня хватит». Два года назад я не говорил и на английском. Потратил очень много времени. В моем возрасте очень сложно пытаться изучать новый язык. Я понял, что для меня это слишком. «Goeie bol [хороший мяч]. Links [слева]. Rechts [справа]. Ja [да]. Nee [нет]. Graag gedaan [пожалуйста]», — этого достаточно», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.
    • Команда из Арнема занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: «СЭ»

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