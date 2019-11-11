Дриусси: «Не теряю связь с Паредесом. Лео интересуется, почему я не играю в нападении»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, с кем общается в питерской команде.

— Раньше вы были нападающим, теперь полузащитник с большим объемом работы не только в созидании, но и в обороне. Вам это нравится?

— Буду честен — я скучаю по игре на острие атаки, где выступал с самого детства. Но такой мою роль видит главный тренер, такие задачи он ставит передо мной, и я стараюсь помогать команде, где бы ни играл. Пусть не удается забивать много голов, но у меня есть другие важные обязанности — всегда находить хорошую позицию для приема мяча и взаимодействия с партнерами, сохранять баланс при выходе из обороны в атаку, доставлять мяч вперед. И я полностью доволен своей новой ролью на поле, хотя есть еще много вещей, над которыми нужно хорошо поработать.

— Бригада аргентинцев в «Зените» сократилась до трех человек. С кем еще общаетесь, кроме Краневиттера и Мамманы?

— Я много общаюсь с теми, кто знает испанский, — с Дугласом, Осорио, Вильмаром, — но, разумеется, стараюсь говорить и со всеми остальными: чуть-чуть на английском, чуть-чуть на русском. Мне нравится это — такой общекомандный диалог очень важен.

— Поддерживаете отношения с Паредесом и Ригони?

— Да. С Лео мы дружим с самого детства, поэтому не теряем связь.

— Они спрашивают, как ваши дела в России?

— Да, например, интересуются, почему я не играю в нападении, ха-ха, – сказал Дриусси.