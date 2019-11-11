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    Дриусси: «Не теряю связь с Паредесом. Лео интересуется, почему я не играю в нападении»

    Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, с кем общается в питерской команде.

    — Раньше вы были нападающим, теперь полузащитник с большим объемом работы не только в созидании, но и в обороне. Вам это нравится?

    — Буду честен — я скучаю по игре на острие атаки, где выступал с самого детства. Но такой мою роль видит главный тренер, такие задачи он ставит передо мной, и я стараюсь помогать команде, где бы ни играл. Пусть не удается забивать много голов, но у меня есть другие важные обязанности — всегда находить хорошую позицию для приема мяча и взаимодействия с партнерами, сохранять баланс при выходе из обороны в атаку, доставлять мяч вперед. И я полностью доволен своей новой ролью на поле, хотя есть еще много вещей, над которыми нужно хорошо поработать.

    — Бригада аргентинцев в «Зените» сократилась до трех человек. С кем еще общаетесь, кроме Краневиттера и Мамманы?

    — Я много общаюсь с теми, кто знает испанский, — с Дугласом, Осорио, Вильмаром, — но, разумеется, стараюсь говорить и со всеми остальными: чуть-чуть на английском, чуть-чуть на русском. Мне нравится это — такой общекомандный диалог очень важен.

    — Поддерживаете отношения с Паредесом и Ригони?

    — Да. С Лео мы дружим с самого детства, поэтому не теряем связь.

    — Они спрашивают, как ваши дела в России?

    — Да, например, интересуются, почему я не играю в нападении, ха-ха, – сказал Дриусси.

    • В этом сезоне РПЛ аргентинец провел 13 матчей, забил гол и отдал ассист.
    • В прошлом сезоне Дриусси забил 11 голов в 27 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1024

      Джой 1 час назад

      Подожди Себа. Сейчас контракт у Дзюбы кончится.... На твою роль купят 10тку
      Будешь разбивать лица)

      0
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      Рейтинг: +67

      Ушат Помоев 1 час назад

      В этом сезоне так себе играет,понял что денег платят ни за что и перестал походу играть

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Nekit92 > Ушат Помоев 16 минут назад

      Себа один из лучших в команде. Если б балду пинал- сидел бы на банке как краневиттер.

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