De Gelderlander: зарплата Слуцкого в «Витессе» – 1 миллион в год

Стала известна зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.

Слуцкий получает 1 миллион евро в год, сообщают источники De Gelderlander в клубе. Также сообщается, что с приходом российского тренера операционные расходы выросли с 29,5 миллиона евро почти до 31 миллионов.

Ранее Слуцкий заявлял, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»