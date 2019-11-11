De Gelderlander: зарплата Слуцкого в «Витессе» – 1 миллион в год

Стала известна зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.
Слуцкий получает 1 миллион евро в год, сообщают источники De Gelderlander в клубе. Также сообщается, что с приходом российского тренера операционные расходы выросли с 29,5 миллиона евро почти до 31 миллионов.
Ранее Слуцкий заявлял, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»
Источник: De Gelderlander
De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.