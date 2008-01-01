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    De Gelderlander: зарплата Слуцкого в «Витессе» – 1 миллион в год

    Стала известна зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.

    Слуцкий получает 1 миллион евро в год, сообщают источники De Gelderlander в клубе. Также сообщается, что с приходом российского тренера операционные расходы выросли с 29,5 миллиона евро почти до 31 миллионов.

    Ранее Слуцкий заявлял, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.

    Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

    Источник: De Gelderlander

    De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 8 минут назад

      Лёня красава вообще!Щас опыта наберется в Европе и можно в более серьезный клуб идти тренировать!

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