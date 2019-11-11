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De Gelderlander: зарплата Слуцкого в «Витессе» – 1 миллион в год

11 ноября 2019, 18:17
6

Стала известна зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в нидерландском клубе.

Слуцкий получает 1 миллион евро в год, сообщают источники De Gelderlander в клубе. Также сообщается, что с приходом российского тренера операционные расходы выросли с 29,5 миллиона евро почти до 31 миллионов.

Ранее Слуцкий заявлял, что получает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА.

Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

Источник: De Gelderlander

De Gelderlander – ежедневная газета, посвященная нидерландской провинции Гелдерланд. Основана в 1848 году.

Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Ушат Помоев
1573485691
Лёня красава вообще!Щас опыта наберется в Европе и можно в более серьезный клуб идти тренировать!
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ilichkadr
1573486518
Лёня лукавит. Верится с трудом, что Гинер платил Лёне 5 лимонов в год.
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Stavropolets
1573487464
Отрабатывает по честному
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Decorhome
1573489207
Леонид Викторович пора двигаться дальше. Сначала во Францию, а уж потом в Англию
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Серж 69
1573490806
Ну,раз платят,то значит считают возможным и нужным платить именно такую зарплату.Это не Россия,там зря деньгами разбрасываться не будут.Поныли,покряхтели,ну а что делать,отрабатывает пока Лёня неплохо.
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talgatnurzhanov2006
1573533512
чисто символическая зп
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