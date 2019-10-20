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  • Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

20 октября 2019, 22:21
10

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что зарабатывает в Голландии меньше, чем в своем предыдущем клубе – ЦСКА. Россиянин переехал в Арнем в прошлом году.

«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • «Витесс» в последнем матче разгромил в гостях «Венло» со счетом 4:0.
  • В десяти турах команда Слуцкого набрала 23 очка. Это новый клубный рекорд.
  • Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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bset
1571599438
С такой игрой ЦСКА как бы назад не позвали.
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portero
1571600212
там ты научился жить без понтов , меньше расходы стали, одни плюсы .. изменилась жизнь от футбола удовольствие , а не битва....
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paracetamol
1571604887
Да бедненький ты наш, совсем отощал наверно. Иди, поклонись Гинеру в ножки, может возьмет вместо Ганчаренки.
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Сенситив
1571617640
поменьше денег, ну, такая мелочь, казалось бы пустяк, успех голландцев и не от зарплат зависит, как-то так...))
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Bozigit
1571633807
Все впереди. Надеюсь следующей командой будет Челси и зарплата будет в разы больше
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BRO_football
1571637840
Главное, что на жизнь хватает, а остальное не важно. Зачем ему большая зарплата? Купить десяток спорткаров, огромный коттедж в Арнеме и целый поднос шампанского в местном ночном клубе? К чему все эти понты?
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vladimir-7
1571639134
Пока на жизнь хватает, вот и хорошо, главное-доказать себе и другим быть хорошим тренером и добиться успехов с этой командой, а в перспективе пригласят в топ-клуб и на более высокую зарплату. Леонид Викторович Слуцкий все правильно сделал и доказал, что он хороший тренер и не только по-российским меркам. Удачи !!!
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