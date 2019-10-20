Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что зарабатывает в Голландии меньше, чем в своем предыдущем клубе – ЦСКА. Россиянин переехал в Арнем в прошлом году.
«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
- «Витесс» в последнем матче разгромил в гостях «Венло» со счетом 4:0.
- В десяти турах команда Слуцкого набрала 23 очка. Это новый клубный рекорд.
- Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России с ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»