Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что зарабатывает в Голландии меньше, чем в своем предыдущем клубе – ЦСКА. Россиянин переехал в Арнем в прошлом году.

«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».