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    Слуцкий: «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что зарабатывает в Голландии меньше, чем в своем предыдущем клубе – ЦСКА. Россиянин переехал в Арнем в прошлом году.

    «Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Витесс» в последнем матче разгромил в гостях «Венло» со счетом 4:0.
    • В десяти турах команда Слуцкого набрала 23 очка. Это новый клубный рекорд.
    • Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3767

      paracetamol 50 секунд назад

      Да бедненький ты наш, совсем отощал наверно. Иди, поклонись Гинеру в ножки, может возьмет вместо Ганчаренки.

      0
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      Рейтинг: +1824

      Борат 34 минуты назад

      Бедный Леонид!
      Давай на шоу к малахову, озвучишь реквизиты мы тебе скинем деньжат, чтоб ты там ласты не склеил у этих буржуинов голландских!

      0
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      Рейтинг: +342

      alarm 1 час назад

      москалёвы и лапочкины получают от фердуна за 1 игру в 5 раз больше, чем слуцкий за год в витессе.

      2
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      Рейтинг: +470

      Сергей Каспийский 1 час назад

      В РПЛ зарплаты тренеров и игроков слишком ЗАВЫШЕНЫ, к таким миллионерам нужно принимать совершенно другую шкалу подоходного налога. Был удивлен информацией, когда игрок типо "на больничном", ему платит не клуб, а государство из бюджета.

      1
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      Рейтинг: +34283

      portero 1 час назад

      там ты научился жить без понтов , меньше расходы стали, одни плюсы .. изменилась жизнь от футбола удовольствие , а не битва....

      3
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      Рейтинг: +7505

      alex1951 > portero 58 минут назад

      Здесь я ,пожалуй ,соглашусь.
      Ибо даже на примере Эстонии ,а она в ЕС с 2004 года, мало ,что осталось от того времени. Пусть заработки не заоблачные ,но зато без кидалова и наколова....

      0
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      Рейтинг: +12033

      bset 1 час назад

      С такой игрой ЦСКА как бы назад не позвали.

      1
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      Рейтинг: +34283

      portero > bset 1 час назад

      похоже он там кайфует ..... зачем ему опять нагнетать негативчик...

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