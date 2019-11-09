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  • Бундеслига. «Лейпциг» благодаря победе в Берлине поднялся на второе место, «Шальке» и «Фортуна» забили на двоих шесть голов и другие результаты

Бундеслига. «Лейпциг» благодаря победе в Берлине поднялся на второе место, «Шальке» и «Фортуна» забили на двоих шесть голов и другие результаты

9 ноября 2019, 19:40

«Лейпциг» в 11 туре Бундеслиги обыграл «Герту» в Берлине. Эта победа позволила участнику Лиги чемпионов подняться на второе место в таблице.

В другой встрече «Шальке» и «Фортуна» обменялись тремя голами. Хет-триком отметился игрок дюссельдорфцев Рувен Хеннингс.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Герта – Лейпциг – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Миттельштадт, 32; 1:1 – Вернер, 38 (с пенальти); 1:2 – Сабитцер, 45+1; 1:3 – Кампль, 86; 1:4 – Вернер, 90+1; 2:4 – Зельке, 90+2.

Майнц – Унион – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ингвартсен, 30; 0:2 – Андерсон, 51; 0:3 – Андерсон, 51; 1:3 – Онисиво, 81; 2:3 – Бросински, 90+4.

Падерборн – Аугсбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Макс, 41.

Шальке – Фортуна – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Калиджиури, 33; 1:1 – Хеннингс, 62 (с пенальти); 2:1 – Кабак, 67; 2:2 – Хеннингс, 74; 3:2 – Суат, 79; 3:3 – Хеннингс, 85.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Герта РБ Лейпциг Майнц Унион Падерборн Аугсбург Шальке-04 Фортуна
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