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Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

7 ноября 2019, 19:51
15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Ошибка Гилерме? Я это называю недочет. Я видел Гилерме. Он в хорошем настроении. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это. А отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было», – сказал Черчесов.

  • Гилерме не сумел зафиксировать мяч после удара нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду со штрафного.
  • Первым на добивании оказался полузащитник Аарон Рэмзи.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Россия Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Фан666
1573145795
Недочёт, это то что гилерме играет за нашу сборную. Вот это недочёт так недочёт. Русских вратарей уже нет, впрочем как и других игроков
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Снег
1573146371
Недочёт - это то< что ты такую ДЫРУ в сборную РОССИИ взял... Вчера между ног этого индейца залетело два мяча...
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Черкизовский Кот
1573150193
Вместо потопа - подтопление. Вместо пожара - подгорание. Вместо привоза - недочёт. Так в нашей стране подменяют понятия. Желаю Гиле собраться, и показать класс. Но жёсткую критику он заслужил. Основной вратарь сборной не должен так играть.
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absent32
1573151435
оу... простите кого задизлайкал))) заслужили))) ну а вы можете заминусовать меня... но вы ничтожные диванные писюны, которые только и смотрят в дырки!!! вы когда нибудь играли в футбол? или вы только катаете яйца от ягодицы к ягодице? вы гнобите человека не за его ляп, а за то что он бразилец! вы расисты? или если взять и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны... Гиля единственный вратарь в мире, который косячит? Яшин, Буффон, Нойер, Кан, Акинфеев, и их множество. Все косяки, и Роналду с Месси, какими бы они богами футбола не были. Гиля не мировая звезда, но он ТОП, и Черчесову виднее диванного губошлепа!!! я за него и не потому что он железнодорожник, а потому что он сейчас единственный номер один в нашем футболе.
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Plyash
1573153427
Недочёт привёл к голу. К чему приведёт ошибка?
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nemolod
1573160074
Помнится в памятном матче с Украиной вратарь Филимонов (на тот момент игравший достаточно надежно),тоже совершил "недочет" (кто не знает-после навесного удара Шевченко вратарь вместо того,чтобы просто отбить мяч, схватил его и не устояв на месте,вместе с мячом залетел в ворота ) - в итоге сборная на ЕВРО-2000 не попала-и это был всего один(!) момент-а сейчас на матче с Бельгией сколько недочетов способен совершить нынешний?
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Decorhome
1573193740
все верно
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paracetamol
1573196011
Ну да, получишь несколько недочетов с Белгами. Джанаева надо ставить!
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