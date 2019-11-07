Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Ошибка Гилерме? Я это называю недочет. Я видел Гилерме. Он в хорошем настроении. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это. А отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было», – сказал Черчесов.