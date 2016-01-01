Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

Недочёт - это то< что ты такую ДЫРУ в сборную РОССИИ взял... Вчера между ног этого индейца залетело два мяча...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«Ошибка Гилерме? Я это называю недочет. Я видел Гилерме. Он в хорошем настроении. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это. А отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было», – сказал Черчесов.
- Гилерме не сумел зафиксировать мяч после удара нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду со штрафного.
- Первым на добивании оказался полузащитник Аарон Рэмзи.