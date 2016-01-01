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    Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

    «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет. Я видел Гилерме. Он в хорошем настроении. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это. А отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было», – сказал Черчесов.

    • Гилерме не сумел зафиксировать мяч после удара нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду со штрафного.
    • Первым на добивании оказался полузащитник Аарон Рэмзи.

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      Снег 7 минут назад

      Недочёт - это то< что ты такую ДЫРУ в сборную РОССИИ взял... Вчера между ног этого индейца залетело два мяча...

      0
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      Рейтинг: +1664

      Фан666 16 минут назад

      Недочёт, это то что гилерме играет за нашу сборную. Вот это недочёт так недочёт. Русских вратарей уже нет, впрочем как и других игроков

      0
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      ...
      Рейтинг: +885

      Loko_Roma > Фан666 10 минут назад

      тогда к чему твой пост?

      0
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