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  • Впервые с 2016 год английский вратарь сделал сейв в Лиге чемпионов. Им стал номинальный защитник Уокер

Впервые с 2016 год английский вратарь сделал сейв в Лиге чемпионов. Им стал номинальный защитник Уокер

7 ноября 2019, 19:35
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

На 81-й минуте место в воротах «Манчестер Сити» после удаления вратаря Клаудио Браво занял защитник Кайл Уокер. 29-летний игрок обороны до конца матча успел сделать сейв после удара соперника со штрафного.

Таким образом, Уокер стал первым с 2016 года английским «вратарем», который сделал сейв в матче Лиги чемпионов. Последним, кто совершал спасение во встрече главного еврокубка, был голкипер «Лестера» Бен Хаммер.

  • «Манчестер Сити» после игры с «Аталантой» в шутку перенес Уокера в раздел «вратари» на своем сайте.

«Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер

Источник: твиттер OptaJoe
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Уокер Кайл
Комментарии (3)
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Hansson
1573148861
Ничего не понял, то есть до этого английские воротчики пропускали всё что летело в створ? О_о
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