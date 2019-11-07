Впервые с 2016 год английский вратарь сделал сейв в Лиге чемпионов. Им стал номинальный защитник Уокер

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

На 81-й минуте место в воротах «Манчестер Сити» после удаления вратаря Клаудио Браво занял защитник Кайл Уокер. 29-летний игрок обороны до конца матча успел сделать сейв после удара соперника со штрафного.

Таким образом, Уокер стал первым с 2016 года английским «вратарем», который сделал сейв в матче Лиги чемпионов. Последним, кто совершал спасение во встрече главного еврокубка, был голкипер «Лестера» Бен Хаммер.

«Манчестер Сити» после игры с «Аталантой» в шутку перенес Уокера в раздел «вратари» на своем сайте.

«Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер