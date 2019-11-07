«Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер

В перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:2) «Манчестер Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона. Вместо него вышел Клаудио Браво.
На 81 минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал футболист обороны Кайл Уокер.
- «Сити» впервые за четыре матча Лиги чемпионов потерял очки.
- Англичане с отрывом лидируют в таблице.
- «Аталанта» за четыре встречи набрала одно очко.
Источник: Бомбардир.ру