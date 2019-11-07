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  • «Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер

«Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер

7 ноября 2019, 01:31
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В перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:2) «Манчестер Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона. Вместо него вышел Клаудио Браво.

На 81 минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал футболист обороны Кайл Уокер.

  • «Сити» впервые за четыре матча Лиги чемпионов потерял очки.
  • Англичане с отрывом лидируют в таблице.
  • «Аталанта» за четыре встречи набрала одно очко.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Аталанта Манчестер Сити Уокер Кайл
Комментарии (3)
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Я - легенда
1573079982
Кто потерял очко, кто приобрёл очко... В общем, очко знатоков переходит к телезрителям )))
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kliker
1573094635
Хочешь одиннадцатого игрока в середине поля, не удивляйся, что у тебя удаляют вратаря.
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