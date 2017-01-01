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    «Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» с 81 минуты играл без голкипера, ворота защищал полевой футболист Уокер

    В перерыве матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:2) «Манчестер Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона. Вместо него вышел Клаудио Браво.

    На 81 минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал футболист обороны Кайл Уокер.

    • «Сити» впервые за четыре матча Лиги чемпионов потерял очки.
    • Англичане с отрывом лидируют в таблице.
    • «Аталанта» за четыре встречи набрала одно очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +776

      Я - легенда 1 час назад

      Кто потерял очко, кто приобрёл очко...

      В общем, очко знатоков переходит к телезрителям )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +806

      Benifacto > Я - легенда 57 минут назад

      да там не все так однозначно потерял очки(1:2) гг

      0
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