Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» перенес профиль защитника Уокера в раздел вратарей

«Манчестер Сити» перенес профиль защитника Уокера в раздел вратарей

7 ноября 2019, 13:23

«Манчестер Сити» в твиттере пошутил о выходе защитника Кайла Уокера на позицию вратаря в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).

Клуб опубликовал видео, в котором профиль Уокера на сайте «горожан» перенесли из раздела защитников в раздел вратарей. «Обновили сайт», – говорится в подписи к видео.

  • В перерыве матча «Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона. Вместо него вышел Клаудио Браво.
  • На 81-й минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал Уокер. Он отстоял на «ноль» и совершил один сейв.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Манчестер Сити»
Лига чемпионов Манчестер Сити Аталанта Уокер Кайл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+