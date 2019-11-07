«Манчестер Сити» перенес профиль защитника Уокера в раздел вратарей

«Манчестер Сити» в твиттере пошутил о выходе защитника Кайла Уокера на позицию вратаря в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).

Клуб опубликовал видео, в котором профиль Уокера на сайте «горожан» перенесли из раздела защитников в раздел вратарей. «Обновили сайт», – говорится в подписи к видео.

В перерыве матча «Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона . Вместо него вышел Клаудио Браво .

. Вместо него вышел . На 81-й минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал Уокер. Он отстоял на «ноль» и совершил один сейв.