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    «Манчестер Сити» перенес профиль защитника Уокера в раздел вратарей

    «Манчестер Сити» в твиттере пошутил о выходе защитника Кайла Уокера на позицию вратаря в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).

    Клуб опубликовал видео, в котором профиль Уокера на сайте «горожан» перенесли из раздела защитников в раздел вратарей. «Обновили сайт», – говорится в подписи к видео.

    • В перерыве матча «Сити» заменил из-за травмы вратаря Эдерсона. Вместо него вышел Клаудио Браво.
    • На 81-й минуте южноамериканец получил красную карточку – в резерве голкиперов больше не было. В оставшееся до финального свистка время ворота защищал Уокер. Он отстоял на «ноль» и совершил один сейв.

    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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