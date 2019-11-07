Сарри – о замене Роналду: «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства о его физическом состоянии»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему решил заменить нападающего Криштиану Роналду во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Португалец, покинув поле, не пожал руку тренеру.

«Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Он заменeн из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем», – сказал Сарри.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу