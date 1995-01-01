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    Сарри – о замене Роналду: «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства о его физическом состоянии»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему решил заменить нападающего Криштиану Роналду во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    • Португалец, покинув поле, не пожал руку тренеру.
    • «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Он заменeн из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем», – сказал Сарри.

    Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Proker 1 час назад

      Конечно,гол забил он а на табло висит какой то чувак

      0
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      Рейтинг: +472

      ARSteven89 > Proker 15 минут назад

      После удара Роналду и ошибки Гилерме полная окружность мяча не успела пересечь линию ворот. Это гол Аарона Рэмзи. В УЕФА такие моменты просматривают от и до, так как ведётся достаточно точная статистика.

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