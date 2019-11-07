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  • Сарри – о замене Роналду: «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства о его физическом состоянии»

Сарри – о замене Роналду: «Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства о его физическом состоянии»

7 ноября 2019, 09:48
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему решил заменить нападающего Криштиану Роналду во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

  • Португалец, покинув поле, не пожал руку тренеру.
  • «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Он заменeн из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем», – сказал Сарри.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (3)
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Proker
1573109563
Конечно,гол забил он а на табло висит какой то чувак
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Агасфер
1573117439
Жаль,что заменили,тогда бы "Локо" выиграл.Правда,Сёмин тоже выпустил "джокера"-Мур(д)илу...
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