Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Семин снова показал свою крутость.

«Локомотив» второй раз подряд проиграл «Ювентусу» со счетом 1:2.

В прошлом матче Семин выбрал осторожную стратегию. Со ставкой на контратаки, тремя защитниками, низкой линией обороны. Это удивило Сарри и сработало, но только в первом тайме. Во втором «Юве» перестроился и вчистую переиграл «Локо».

В ответной игре Юрий Палыч перестроился. Нет, «Локо» не забрал мяч себе и не побежал безумно атаковать. Но линия обороны перестала вжиматься, «Локомотив» интенсивнее и выше прессинговал, перекрывая главного распасовщика «Юве» – Пьянича. И сыграл с двумя центральными защитниками и еще раз (это правда важно) – не прижимался к своим воротам.

Это подтверждают и цифры. В первом матче на трети поля «Локо» прошло 40,4% действий. В ответном – 34%. На трети «Юве» в первой игре было лишь 15.3% действий, во второй – 20%. Плюс цифры по ударам и опасным моментам тоже подтверждают, что в Москве «Локо» был намного сильнее. В первом матче «Локомотив» нанес три удара в створ, в этом – пять.

Но важнее их качество. В туринской игре «Локо» по количеству и качеству ударов был значительно слабее (0.69 – 2.35 по xG). В московской был даже чуть лучше (2.56 – 2.21). В прошлый раз мы говорили, что «Локо» не наиграл даже на ничью, и это было честно. Сейчас тоже честно: «Локомотив» мог даже побеждать.

twit text — Infogol (@InfogolApp) November 6, 2019

Важные детали

• Как же хорош Алексей Миранчук! В прошлой игре перехватывал мячи на чужой половине и сделал гол. В этой тоже забил, но был еще лучше. Просто цифры:

Миранчук создал два момента для партнеров, отдал больше всех в команде пасов в финальной трети, стал лучшим по обводкам на поле (вместе с Костой и Игуаином) и пять раз вернул «Локо» владение. Второй матч подряд лучший в команде.

• Как же не хватало Смолова! Эдер старается уже второй мяч в контратакующем стиле, но все-таки он ему совсем не подходит (полезен только в игре спиной к чужим воротам). Эдер медлителен и слабо открывается в движении.

«Юве» высоко оборонялся эти две игры и давал пространство для контратак; «Локо» мог воспользоваться им намного лучше. Смолов бы идеально подошел под такую игру и совершенно точно проявил бы себя лучше Эдера. Но он травмирован.

• Гилерме снова ошибся (грустный смайлик). Совсем недавно мы разбирали ошибки вратаря в этом сезоне. Против «Юве» была уже восьмая ошибка в этом сезоне для Гилемре. Сли-и-ишком много для основного вратаря сборной.

Чтобы быть в контексте всего, что связано с этой игрой:

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто