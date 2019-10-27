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    Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто


    2.3
    Голосов: 7
    27.10.2019 19:05
    Мы выписали все ляпы этого сезона.

    «Спартак» обыграл «Локомотив» 3:0. До этой игры «Спартак» не побеждал в семи матчах РПЛ подряд, «Локо» не проигрывал в шести.

    В двух играх при Тедеско «Спартак» не пропускает. Сегодня особенно порадовали болельщиков «Спартака» Бакаев (три голевые!), Ларссон (дубль), Понсе (первый гол в РПЛ).

    Ключевой эпизод вечера – первый гол «Спартака». До этого матч был равным: и по созданным моментам, и по давлению на чужие ворота. А после гола Понсе «Локо» пошел атаковать. Для «Спартака» это был максимально приятный сценарий – играть на контратаках: после них они и забили второй и третий гол.

    Главную ошибку матча совершил Гилерме – в моменте первого гола. Он в неочевидной ситуации вышел из ворот, замер и наблюдал, как его перекидывает Понсе.

    Мы посчитали: в этом сезоне Гилерме во всех матчах допустил семь ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Всего в этом сезоне он сыграл в 18 играх, пропустил 21 гол, четыре раза сыграл на ноль. Неплохая статистика, но жуткие ляпы все перечеркивают.

    И учитываем важный контекст: Гилерме – основной вратарь сборной России.

    Катастрофичные:

    1. Сегодняшний пропущенный мяч.

    2. В матче против Шотландии за сборную. После навеса Гилерме хотел поймать мяч, но тот отлетел от его рук к Макгинну.

    3. Против тульского «Арсенала». Кангва получил мяч перед штрафной, Гилерме сначала вышел из ворот, потом на секунду замер и поднял руку вверх, сигнализируя судье об офсайде. Кангва перекинул вратаря, гол был засчитан.

    Грубые:

    1. С «Атлетико» в ЛЧ. Мяч летел прямо в него, но Гилерме отбил его перед собой – как раз на ногу Сикейре, который забил на добивании.

    2. С «Ростовом» очень странно вышел из ворот и еще подпрыгнул. Шомуродов просто катнул мяча, Гилерме выглядел беспомощно.

    Мотайте на 6:40

    Просто ошибки:

    Тут не все так очевидно. Но Гилерме точно мог потащить эти удары.

    1. Гол Филлипа со штрафного. Сильно, от перекладины, да. Но в ближний угол, где стоял вратарь.

    2. Гол Сулейманова головой. С близкого расстояния, но опять же в ближний от Гилерме угол.

    Еще одну нашел Фабио Капелло. Мы с ней не совсем согласны, но мнение заслуженного тренера имеет место.

    Капелло раскритиковал вратаря за поражение от «Ювентуса», сказав, что в моменте со вторым голом Гилерме ошибся. Тогда он отбил дальний удар прямо перед собой, а Дибала сыграл на добивании.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 7
    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +2219

      nemolod 1 час назад

      В клубе он поработает над ошибками и станет играть понадежнее,но для сборной непременно пора ставить других вратарей,иначе на ЕВРО команда будет постоянно попускать необязательные голы!

      0
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      Рейтинг: +1328

      KalterJax 4 часа назад

      Игра на выходах всегда была слабой стороной гилерме! Очень обидно! Да и вальяжность некая чувствовалась в те моменты, когда ему забивали гол! А так да! у всех ляпы! вон тот же Акинфеев какие мячи пропускал, особенно запомнился от южной кореи на ЧМ-2014! Про филимонова вообще молчу!

      0
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      Рейтинг: +972

      Romantic2010 4 часа назад

      А мне кажется, что надо было еще весной-летом закрыть эту тему, не продлевая контракт. Отпустить спокойно в спартак его и пусть он там конкурировал бы с Максименко. У нас Медведев уже забыл когда и стоял в воротах рекордсмен сухих серий. А что, а вдруг заиграл бы. Или коченков...

      1
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr 6 часов назад

      В Бразилии после Жилмара никогда не было хороших вратарей. Гилерме не исключение, очень посредственный вратарь. По мне, так Максименко понадежнее будет.

      0
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      Рейтинг: +7228

      silver29 6 часов назад

      Никогда не ошибается вратарь сидящий в запасе на лавке, проверено.

      3
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      Рейтинг: +9328

      vka1970 7 часов назад

      Мне кажется,, что автор здорово сгущает краски.Да, Гильерме совершает ошибки, но кто у нас не без греха ? Игарь ? Это смешно.Попробуйте среагировать на удар в упор, да ещё в динамике.А автор пишет, что это просто ошибка.Гильерме вышел чтобы сократить угол удара по воротам и помешать забить гол, так как взади защитник, а спереди последний оплот обороны.Не выйди Гильерме, Понсе выкатывался бы вообще один на один.Куда ни кинь, везде клин.Гильерме сволочь такая во всём виноват, а вот Понсе изящно вколотивший мяч в сетку так просто мимо проходил.
      Так что друзья улыбаемся и машем.И не забываем макнуть Гильерме моськой в грязь.)))

      0
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      Рейтинг: +1037

      омск55 10 часов назад

      Это не вратарь сборной а позор сборной

      0
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      Рейтинг: +1138

      neim 11 часов назад

      Да и первый пропущеный мяч от Ювентуса, Гилерме не очень-то хотел ловить. Даже и не попытался прыгнуть за ним, хотя во время удара и двигался в том же направлении, куда в итоге и залетел мяч.

      2
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      Рейтинг: -26

      rammax fcsm 12 часов назад

      бразильская чепушила.... самый пропускающий "В ОЧКО" вратаришка.. обезьяна....

      0
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      Рейтинг: +2459

      Nesterenko 14 часов назад

      К сожалению это правда, в последнее время касяков не мало, для основного вратаря сборной это перебор. Думаю Гили надо дать время отдохнуть до зимы. А весной снова дать шанс. На Бельгию можно и Джанаева поставить. Это лично мое мнение.

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      Рейтинг: +1328

      KalterJax > Nesterenko 4 часа назад

      Ага Реброва ещё скажи!))))

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