Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто

Мы выписали все ляпы этого сезона.

«Спартак» обыграл «Локомотив» 3:0. До этой игры «Спартак» не побеждал в семи матчах РПЛ подряд, «Локо» не проигрывал в шести.

В двух играх при Тедеско «Спартак» не пропускает. Сегодня особенно порадовали болельщиков «Спартака» Бакаев (три голевые!), Ларссон (дубль), Понсе (первый гол в РПЛ).

Ключевой эпизод вечера – первый гол «Спартака». До этого матч был равным: и по созданным моментам, и по давлению на чужие ворота. А после гола Понсе «Локо» пошел атаковать. Для «Спартака» это был максимально приятный сценарий – играть на контратаках: после них они и забили второй и третий гол.

Главную ошибку матча совершил Гилерме – в моменте первого гола. Он в неочевидной ситуации вышел из ворот, замер и наблюдал, как его перекидывает Понсе.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 27, 2019

Мы посчитали: в этом сезоне Гилерме во всех матчах допустил семь ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Всего в этом сезоне он сыграл в 18 играх, пропустил 21 гол, четыре раза сыграл на ноль. Неплохая статистика, но жуткие ляпы все перечеркивают.

И учитываем важный контекст: Гилерме – основной вратарь сборной России.

Катастрофичные:

1. Сегодняшний пропущенный мяч.

2. В матче против Шотландии за сборную. После навеса Гилерме хотел поймать мяч, но тот отлетел от его рук к Макгинну.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019

3. Против тульского «Арсенала». Кангва получил мяч перед штрафной, Гилерме сначала вышел из ворот, потом на секунду замер и поднял руку вверх, сигнализируя судье об офсайде. Кангва перекинул вратаря, гол был засчитан.

Грубые:

1. С «Атлетико» в ЛЧ. Мяч летел прямо в него, но Гилерме отбил его перед собой – как раз на ногу Сикейре, который забил на добивании.

2. С «Ростовом» очень странно вышел из ворот и еще подпрыгнул. Шомуродов просто катнул мяча, Гилерме выглядел беспомощно.

Мотайте на 6:40

Просто ошибки:

Тут не все так очевидно. Но Гилерме точно мог потащить эти удары.

1. Гол Филлипа со штрафного. Сильно, от перекладины, да. Но в ближний угол, где стоял вратарь.

2. Гол Сулейманова головой. С близкого расстояния, но опять же в ближний от Гилерме угол.

Еще одну нашел Фабио Капелло. Мы с ней не совсем согласны, но мнение заслуженного тренера имеет место.

Капелло раскритиковал вратаря за поражение от «Ювентуса», сказав, что в моменте со вторым голом Гилерме ошибся. Тогда он отбил дальний удар прямо перед собой, а Дибала сыграл на добивании.