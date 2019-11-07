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  • Лига чемпионов. Дубль Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Црвену Звезду», участие корейца в игре было под вопросом из-за психологической травмы

Лига чемпионов. Дубль Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Црвену Звезду», участие корейца в игре было под вопросом из-за психологической травмы

7 ноября 2019, 01:10
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Психологическая травма не помешала форварду «Тоттенхэма» Хын-Мин Сону сделать дубль в Белграде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего британцы забили сербам четыре раза.

«Тоттенхэм» в таблице группы идет вторым. «Црвена Звезда» занимает третье место. «Бавария» лидирует, не потеряв за четыре тура ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Црвена Звезда (Сербия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Ло Чельсо, 34; 0:2 – Сон, 57; 0:3 – Сон, 61; 0:4 – Эриксен, 85.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Црвена Звезда Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (1)
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Cules2013
1573107886
Сон решил стать лучшим корейским футболистом всех времён?) Очень круто играет. В какой-то момент показалось, что он не дотягивает и у него не получится, и будет тоже, что и с Кагавой или Шахином, вернётся в Германию. Ан-нет, пережил переломный момент и теперь суперзвезда.
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