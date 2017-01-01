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    Лига чемпионов. Дубль Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Црвену Звезду», участие корейца в игре было под вопросом из-за психологической травмы

    Психологическая травма не помешала форварду «Тоттенхэма» Хын-Мин Сону сделать дубль в Белграде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего британцы забили сербам четыре раза.

    «Тоттенхэм» в таблице группы идет вторым. «Црвена Звезда» занимает третье место. «Бавария» лидирует, не потеряв за четыре тура ни одного очка.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Црвена Звезда (Сербия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ло Чельсо, 34; 0:2 – Сон, 57; 0:3 – Сон, 61; 0:4 – Эриксен, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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