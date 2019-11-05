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  • Сон может не сыграть с «Црвеной Звездой» из-за психологической травмы

Сон может не сыграть с «Црвеной Звездой» из-за психологической травмы

5 ноября 2019, 06:55

В 11 туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Во втором тайме форвард лондонцев Хын-Мин Сон сфолил на полузащитнике Андре Гомеше, в результате чего португалец получил перелом, а кореец – красную карточку.

У Сона психологическая травма из-за случившегося. «Тоттенхэм» решает вопрос, сыграет ли форвард в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

  • В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
  • По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
  • В понедельник хавбека прооперировали.

Источник: Daily Mail
Црвена Звезда Тоттенхэм Сон Хын-Мин
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