Сон может не сыграть с «Црвеной Звездой» из-за психологической травмы

В 11 туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1). Во втором тайме форвард лондонцев Хын-Мин Сон сфолил на полузащитнике Андре Гомеше, в результате чего португалец получил перелом, а кореец – красную карточку.

У Сона психологическая травма из-за случившегося. «Тоттенхэм» решает вопрос, сыграет ли форвард в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».