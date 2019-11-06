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  • «Локомотив» не победил в четвертом матче подряд, проиграв в трех из них

«Локомотив» не победил в четвертом матче подряд, проиграв в трех из них

6 ноября 2019, 23:09
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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), пропустив в компенсированное время второго тайма. Москвичи не побеждают на протяжении четырех игр подряд.

Три из последних четырех встреч «Локомотив» проиграл. Последняя победа команды Юрия Семина случилась 18 октября – со счетом 2:0 был обыгран «Ахмат» в гостях.

  • В группе Лиги чемпионов «Локомотив» идет третьим.
  • В РПЛ москвичи занимают третье место.
  • 10 ноября «Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус
Комментарии (1)
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Aleksey!
1573072047
Да, это статистика. Но она ни о чем не говорит
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