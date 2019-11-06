«Локомотив» не победил в четвертом матче подряд, проиграв в трех из них

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), пропустив в компенсированное время второго тайма. Москвичи не побеждают на протяжении четырех игр подряд.

Три из последних четырех встреч «Локомотив» проиграл. Последняя победа команды Юрия Семина случилась 18 октября – со счетом 2:0 был обыгран «Ахмат» в гостях.