«Локомотив» не победил в четвертом матче подряд, проиграв в трех из них

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), пропустив в компенсированное время второго тайма. Москвичи не побеждают на протяжении четырех игр подряд.
Три из последних четырех встреч «Локомотив» проиграл. Последняя победа команды Юрия Семина случилась 18 октября – со счетом 2:0 был обыгран «Ахмат» в гостях.
- В группе Лиги чемпионов «Локомотив» идет третьим.
- В РПЛ москвичи занимают третье место.
- 10 ноября «Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром».
Источник: Бомбардир.ру