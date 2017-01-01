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    «Локомотив» не победил в четвертом матче подряд, проиграв в трех из них

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2), пропустив в компенсированное время второго тайма. Москвичи не побеждают на протяжении четырех игр подряд.

    Три из последних четырех встреч «Локомотив» проиграл. Последняя победа команды Юрия Семина случилась 18 октября – со счетом 2:0 был обыгран «Ахмат» в гостях.

    • В группе Лиги чемпионов «Локомотив» идет третьим.
    • В РПЛ москвичи занимают третье место.
    • 10 ноября «Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 4 минуты назад

      После первого матча с юве обделались со Спартаком, посмотрим как с Краснодаром теперь сыграют)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Aleksey! 27 минут назад

      Да, это статистика. Но она ни о чем не говорит

      0
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