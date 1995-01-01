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    Фанат с купленными фальшивыми билетами прилетел на игру «Локомотив» – «Ювентус» из Кемерово, заплатив 360 тысяч рублей

    Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

    Один из пострадавших прилетел на игру из Кемерово вместе с семьей. По его словам, путешествие вместе с билетами стоило 360 тысяч рублей. Сибиряк намерен обратиться в полицию, чтобы мошенники были наказаны.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
    • «Локомотив» заверил, что был готов к мошенничеству с билетами по отношению к фанатам.
    • «Ювентус» лидирует в группе.

    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      "Локо" в атаке 32 минуты назад

      Как можно 360к потратить на поездку??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 36 минут назад

      Наверное это депутат какой нибудь)))
      Пи*орас захотел посмотреть на криштиану)))
      Вот умора!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +711

      playsh 41 минуту назад

      Боже,ну где же справедливость? Когда же нас будут защищать от всяких этих пидоро-мошенников наши власти.

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