Фанат с купленными фальшивыми билетами прилетел на игру «Локомотив» – «Ювентус» из Кемерово, заплатив 360 тысяч рублей

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

Один из пострадавших прилетел на игру из Кемерово вместе с семьей. По его словам, путешествие вместе с билетами стоило 360 тысяч рублей. Сибиряк намерен обратиться в полицию, чтобы мошенники были наказаны.