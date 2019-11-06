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  • Фанат с купленными фальшивыми билетами прилетел на игру «Локомотив» – «Ювентус» из Кемерово, заплатив 360 тысяч рублей

Фанат с купленными фальшивыми билетами прилетел на игру «Локомотив» – «Ювентус» из Кемерово, заплатив 360 тысяч рублей

6 ноября 2019, 22:34
10

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

Один из пострадавших прилетел на игру из Кемерово вместе с семьей. По его словам, путешествие вместе с билетами стоило 360 тысяч рублей. Сибиряк намерен обратиться в полицию, чтобы мошенники были наказаны.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
  • «Локомотив» заверил, что был готов к мошенничеству с билетами по отношению к фанатам.
  • «Ювентус» лидирует в группе.

Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (10)
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Plyash
1573071245
Боже,ну где же справедливость? Когда же нас будут защищать от всяких этих пидоро-мошенников наши власти.
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"Локо" в атаке
1573071761
Как можно 360к потратить на поездку??
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vladimir-7
1573111331
Лучше сидел бы дома в теплом кресле, с пивком смотрел футбол по ТВ и 360 тыс. были бы целы.
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zigbert
1573128271
Прежде чем купить такой билет надо несколько раз подумать. Подвела доверчивость. А с этими аферистами нужно вести борьбу.
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