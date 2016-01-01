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    Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места

    Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

    «Ура! Самых терпеливых обладателей фальшивых тикетов пустили на стадион! Посмотрят второй тайм. Сказали занимать свободные места. Там человек 30 осталось, счастливчики», – сообщил журналист Дмитрий Зеленов.

    Источник: твиттер Дмитрия Зеленова

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +694

      playsh 15 минут назад

      Администрация стадиона, низкий Вам поклон от всех болельщиков.Пустили ребят,ни в чём не повинных, на стадион.Достойно уважения.
      Вопрос в другом,когда наша власть будет нас защищать от всякого рода прохиндеев?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Спартач80 23 минуты назад

      медведев отбивал будущий трансфер Миранчуков как мог....

      -1
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