Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места

Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места

6 ноября 2019, 21:47
5

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

«Ура! Самых терпеливых обладателей фальшивых тикетов пустили на стадион! Посмотрят второй тайм. Сказали занимать свободные места. Там человек 30 осталось, счастливчики», – сообщил журналист Дмитрий Зеленов.

Источник: твиттер Дмитрия Зеленова
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1573067134
Администрация стадиона, низкий Вам поклон от всех болельщиков.Пустили ребят,ни в чём не повинных, на стадион.Достойно уважения. Вопрос в другом,когда наша власть будет нас защищать от всякого рода прохиндеев?
Ответить
Ubuntu
1573071145
Респект Локомотиву
Ответить
Aleksey!
1573072005
На матчи клубов ещё ладно, есть возможность купить раньше. А вот на сборную пол дня и нет билетов. И как потом не купить у перекупов чёртовых
Ответить
aritermon
1573076066
Договорные матчи >> black-bet.ru
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+