Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места

Администрация стадиона, низкий Вам поклон от всех болельщиков.Пустили ребят,ни в чём не повинных, на стадион.Достойно уважения.
Вопрос в другом,когда наша власть будет нас защищать от всякого рода прохиндеев?
Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.
«Ура! Самых терпеливых обладателей фальшивых тикетов пустили на стадион! Посмотрят второй тайм. Сказали занимать свободные места. Там человек 30 осталось, счастливчики», – сообщил журналист Дмитрий Зеленов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- «Ювентус» лидирует в группе.
- «Локомотив» занимает третье место.