Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

«Ура! Самых терпеливых обладателей фальшивых тикетов пустили на стадион! Посмотрят второй тайм. Сказали занимать свободные места. Там человек 30 осталось, счастливчики», – сообщил журналист Дмитрий Зеленов.