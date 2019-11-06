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  • Часть фанатов пришла на матч «Локомотив» – «Ювентус» с купленными фальшивыми билетами. Один из них стоил 64 тысячи рублей

Часть фанатов пришла на матч «Локомотив» – «Ювентус» с купленными фальшивыми билетами. Один из них стоил 64 тысячи рублей

6 ноября 2019, 20:16
7

Некоторые болельщики, пришедшие на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом», не смогли попасть на игру. Они приобрели фальшивые билеты, информирует с «РЖД Арены» журналист Полина Куимова.

Один фанат приобрел фальшивку за 64 тысячи рублей. Как правило, правильные билеты продаются только клубом или организацией, проводящей турнир.

  • Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Ювентус» лидирует в группе.
  • «Локомотив» занимает третье место.

Источник: твиттер Полины Куимовой
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (7)
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Plyash
1573061721
Жалко ребят,честное слово.Когда нас правители защищать научатся? За такие дела в Магадан лет на пять,а не штрафы идиотские давать.
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Mister_Tomsk
1573062110
ыыыы зато правительство защищают наши товарищи полицаи) жаль болел.
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ArReal
1573062657
а чё их жалеть - иди в кассу и покупай)
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BRO_football
1573063434
Сами виноваты. Хотели на халяву пройти, но не получилось.
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