Часть фанатов пришла на матч «Локомотив» – «Ювентус» с купленными фальшивыми билетами. Один из них стоил 64 тысячи рублей

Некоторые болельщики, пришедшие на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом», не смогли попасть на игру. Они приобрели фальшивые билеты, информирует с «РЖД Арены» журналист Полина Куимова.
Один фанат приобрел фальшивку за 64 тысячи рублей. Как правило, правильные билеты продаются только клубом или организацией, проводящей турнир.
- Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ювентус» лидирует в группе.
- «Локомотив» занимает третье место.
Источник: твиттер Полины Куимовой