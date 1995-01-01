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    Часть фанатов пришла на матч «Локомотив» – «Ювентус» с купленными фальшивыми билетами. Один из них стоил 64 тысячи рублей

    Некоторые болельщики, пришедшие на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом», не смогли попасть на игру. Они приобрели фальшивые билеты, информирует с «РЖД Арены» журналист Полина Куимова.

    Один фанат приобрел фальшивку за 64 тысячи рублей. Как правило, правильные билеты продаются только клубом или организацией, проводящей турнир.

    • Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Ювентус» лидирует в группе.
    • «Локомотив» занимает третье место.

    Источник: твиттер Полины Куимовой

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +687

      playsh 4 минуты назад

      Жалко ребят,честное слово.Когда нас правители защищать научатся? За такие дела в Магадан лет на пять,а не штрафы идиотские давать.

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