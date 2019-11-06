«Локомотив» – о фальшивых билетах: «Были билеты на бланке ЦСКА. Мы оставили резервные места для пострадавших от мошенников»

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.
Ситуацию прокомментировал коммерческий директор московского клуба Марат Фаттахов. По его словам, «Локомотив» готовился к описанному развитию событий.
«Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатали на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт только один, он и официальный. Отдельно билеты на «Ювентус» мы не продавали.
Мы готовились к такому развитию событий и предусмотрели резервные места для людей, кто попался на уловку мошенников и приехал издалека», – сказал Фаттахов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- «Ювентус» лидирует в группе.
- «Локомотив» занимает третье место.
Источник: «Чемпионат»