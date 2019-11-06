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  • «Локомотив» – о фальшивых билетах: «Были билеты на бланке ЦСКА. Мы оставили резервные места для пострадавших от мошенников»

«Локомотив» – о фальшивых билетах: «Были билеты на бланке ЦСКА. Мы оставили резервные места для пострадавших от мошенников»

6 ноября 2019, 22:05
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Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

Ситуацию прокомментировал коммерческий директор московского клуба Марат Фаттахов. По его словам, «Локомотив» готовился к описанному развитию событий.

«Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатали на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт только один, он и официальный. Отдельно билеты на «Ювентус» мы не продавали.

Мы готовились к такому развитию событий и предусмотрели резервные места для людей, кто попался на уловку мошенников и приехал издалека», – сказал Фаттахов.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус ЦСКА
Комментарии (3)
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bset
1573069736
Руководство - красавцы. А лохам головой думать нужно.
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vladimir-7
1573106710
"Мы готовились к такому развитию событий и предусмотрели резервные места...". Значит руководство Локомотива заранее знало о фальшивых билетах. Нужно было сразу заявить в СК и найти источник фальшивок.
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paracetamol
1573109782
Были билеты на бланке ЦСКА. ------------------------------ Гинер решил подзаработать?
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