Мошенники перед игрой «Локомотив» – «Ювентус» предлагали за деньги провести к Роналду

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

Это не единственная мошенническая уловка, которая замечалась перед матчем. Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал и о другой.

«Видел, что предлагали за деньги провести к Криштиану Роналду», – передает слова Фаттахова «Чемпионат».