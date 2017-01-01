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    Мошенники перед игрой «Локомотив» – «Ювентус» предлагали за деньги провести к Роналду

    Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

    Это не единственная мошенническая уловка, которая замечалась перед матчем. Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал и о другой.

    «Видел, что предлагали за деньги провести к Криштиану Роналду», – передает слова Фаттахова «Чемпионат».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1888

      Борат 35 минут назад

      Куда к роналду?
      В отель на ночь?
      Вот умора!

      0
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      Рейтинг: +774

      Я - легенда 39 минут назад

      Во, для кого-то футбол - радость, для кого-то - возможность заработать в духе "куй железо не отходя от кассы" ;)

      Видали мы этого Роналду. Ничего особенного.

      0
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      Рейтинг: +3797

      vladik12 1 час назад

      Сарри зарабатывает на сижки.

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