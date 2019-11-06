Мошенники перед игрой «Локомотив» – «Ювентус» предлагали за деньги провести к Роналду

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.
Это не единственная мошенническая уловка, которая замечалась перед матчем. Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал и о другой.
«Видел, что предлагали за деньги провести к Криштиану Роналду», – передает слова Фаттахова «Чемпионат».
- Некоторые люди в Измайлово забирались на деревья, чтобы увидеть португальца.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- «Ювентус» лидирует в группе.
Источник: «Чемпионат»