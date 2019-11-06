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  • Мошенники перед игрой «Локомотив» – «Ювентус» предлагали за деньги провести к Роналду

Мошенники перед игрой «Локомотив» – «Ювентус» предлагали за деньги провести к Роналду

6 ноября 2019, 22:22
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Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» с фальшивыми билетами. В течение первого тайма некоторых из пострадавших от мошенничества пустили на стадион.

Это не единственная мошенническая уловка, которая замечалась перед матчем. Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал и о другой.

«Видел, что предлагали за деньги провести к Криштиану Роналду», – передает слова Фаттахова «Чемпионат».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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vladik12
1573068258
Сарри зарабатывает на сижки.
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Я - легенда
1573071356
Во, для кого-то футбол - радость, для кого-то - возможность заработать в духе "куй железо не отходя от кассы" ;) Видали мы этого Роналду. Ничего особенного.
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