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    Люди забирались на деревья в Измайлово, чтобы увидеть Роналду перед игрой с «Локомотивом»

    «Ювентус» приехал в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» и остановился в отеле в Измайлово, сняв его полностью. На приезд итальянцев в гостиницу собирались фанаты.

    Некоторые болельщики забирались на деревья, чтобы, как сообщает источник. увидеть атакующего футболиста туринцев Криштиану Роналду. Приезд «Ювентуса» охранялся сотрудниками полиции. Фото доступно ниже.

    • Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Ювентус» лидирует в группе.
    • «Локомотив» занимает третье место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      Борат 1 час назад

      Что за дикари?
      Понимаю в 99м на зубастика посмотреть, а в 2019м на нырялду в чём прикол???

      2
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      ...
      Рейтинг: +759

      САНЁК17 > Борат 49 минут назад

      По твоим аватаром заметно,что ты тоже забрался на дерево что бы посмотреть Роналду,дикарь.....

      -2
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      Рейтинг: +590

      headdevil > САНЁК17 36 минут назад

      Если ты не знаешь, кто у него на аватаре, то ты по ходу с дерева и не слезал

      3
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      ...
      Рейтинг: +162

      SuperNils > headdevil 24 минуты назад

      А что - все обязаны знать какого-то дурака на его аватарке?

      0
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