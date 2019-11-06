Люди забирались на деревья в Измайлово, чтобы увидеть Роналду перед игрой с «Локомотивом»

«Ювентус» приехал в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» и остановился в отеле в Измайлово, сняв его полностью. На приезд итальянцев в гостиницу собирались фанаты.

Некоторые болельщики забирались на деревья, чтобы, как сообщает источник. увидеть атакующего футболиста туринцев Криштиану Роналду. Приезд «Ювентуса» охранялся сотрудниками полиции. Фото доступно ниже.