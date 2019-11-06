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  • Люди забирались на деревья в Измайлово, чтобы увидеть Роналду перед игрой с «Локомотивом»

Люди забирались на деревья в Измайлово, чтобы увидеть Роналду перед игрой с «Локомотивом»

6 ноября 2019, 19:33
6

«Ювентус» приехал в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» и остановился в отеле в Измайлово, сняв его полностью. На приезд итальянцев в гостиницу собирались фанаты.

Некоторые болельщики забирались на деревья, чтобы, как сообщает источник. увидеть атакующего футболиста туринцев Криштиану Роналду. Приезд «Ювентуса» охранялся сотрудниками полиции. Фото доступно ниже.

  • Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Ювентус» лидирует в группе.
  • «Локомотив» занимает третье место.

Источник: «Чемпионат»
Португалия. Примейра Лига чемпионов Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Plyash
1573061972
Хер ли на него пялиться,красна девица,что ли?Опять не забьёт и плакать будет горько.
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САДЫЧОК
1573074132
А , на Дзюбу посмотреть -НИКТО не залезает на дерево !
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