Люди забирались на деревья в Измайлово, чтобы увидеть Роналду перед игрой с «Локомотивом»

Что за дикари?
Понимаю в 99м на зубастика посмотреть, а в 2019м на нырялду в чём прикол???
«Ювентус» приехал в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» и остановился в отеле в Измайлово, сняв его полностью. На приезд итальянцев в гостиницу собирались фанаты.
Некоторые болельщики забирались на деревья, чтобы, как сообщает источник. увидеть атакующего футболиста туринцев Криштиану Роналду. Приезд «Ювентуса» охранялся сотрудниками полиции. Фото доступно ниже.
- Встреча на «Локомотиве» начнется в 20:55 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ювентус» лидирует в группе.
- «Локомотив» занимает третье место.